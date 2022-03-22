روان بن حسين تتهم مستشفى خاصا في الكويت بالتسبب بوفاة والدتها

كشفت الفاشينيستا ومشهورة مواقع التواصل، الكويتية روان بن حسين، تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة والدتها، التي توفَّت في حزيران/ يونيو من العام الماضي، بعد إصابتها بفشل في الكلى وفي الرئة.

واتهمت روان بن حسين طبيبًا ومستشفى خاصًّا يعمل فيه، بالتسبب بخطأ طبي أدى إلى وفاة والدتها، كما اتهمت وزارة الصحة بالإهمال وعدم التجاوب مع شكواها.

وأوضحت في فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، أن ”سبب وفاة والدتها الرئيس هو خطأ طبي، وإهمال من طبيبها المعالج“.

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وقالت إن ”والدتها قبل وفاتها عانت من آلام ولما توجهت إلى طبيبها، أكد لها أنها لا تعاني من شيء، وأبلغها أنه مجرد تعب من العملية الجراحية التي أجراها لها، إلا أن والدتها ما لبثت أن دخلت في غيبوبة وأصيبت بفشل كلوي وتسمم دم“.

وألمحت الفاشينيستا الكويتية إلى أنه عادة ما تقوم المستشفيات الخاصة في الكويت حين ارتكاب أحد أفراد طاقمها لخطأ طبي، بتحويل المريض إلى مستشفى حكومي، وذلك تهربًا من المسؤولية وكي تتحمل وزارة الصحة المسؤولية.

وأضافت أن ”المستشفى ادعى أن هناك مضادًّا غير موجود فيه، وأنه يجب تحويل والدتها إلى مستشفى حكومي“، لافتة إلى أنهم ”قاموا بتحويل والدتها وهي شبه ميتة“، وذلك وفقًا لتقرير المستشفى الحكومي.

وتابعت أن المستشفى الخاص قدم لاحقًا لهم تقريرًا طبيًّا يختلف في مضمونه بشكل تام عن مضمون تقرير المستشفى الحكومي.

وأكدت روان بن حسين أنها ”تقدمت بشكوى إهمال طبي بحق المستشفى لوزارة الصحة، منذ قرابة 4 أشهر“، متهمة ”وزارة الصحة بأنها لم تكلف نفسها عناء الرد عليها، ولم تقم باتخاذ أي خطوة أو فتح تحقيق في القضية“.

وناشدت المشهورة الكويتية مساعدتها في إنفاذ القانون على الطبيب المتسبب بوفاة والدتها، مشددة على أنهم ”لا يريدون سوى أن يتم إيقافه عن العمل، كي لا يتسبب بوفيات أخرى“، على حد تعبيرها.

ولم تتمكن الفاشينيستا روان بن حسين من توديع والدتها بعد وفاتها، وذلك بعد منعها من دخول الكويت بسبب إجراءات فيروس ”كورونا“، لتظهر بعد وفاة والدتها بنحو شهر عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي متأثرة بشدة لرحيلها وعدم تمكنها من توديعها.