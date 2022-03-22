بعد غياب 16 عاما.. شيرين وجدي تعود للغناء

أعلنت الفنانة المصرية شيرين وجدي، مساء الإثنين، عودتها للساحة الغنائية من جديد من خلال غنائها لتتر المسلسل المصري ”دنيا تانية“ المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد غياب 16 عاماً.

وكشفت شيرين وجدي في لقاء مع برنامج ”برنامج ET بالعربي“، أن مواطنها الفنان والإعلامي رامز جلال كان السبب في عودتها من جديد بعدما نجح في إقناعها بالعودة.

وقالت الفنانة والمطربة المصرية، إن رامز جلال تواصل معها منذ شهرين ومارس ضغوطا عليها من خلال الإلحاح للموافقة على العودة من جديد، موجهة له الشكر على مساندتها ووقوفه بجوارها.

وأضافت شيرين وجدي، أن كلمات العمل جذبتها وشعرت بها وباللحن، فضلا عن العاملين في المسلسل الذين كانوا بمثابة الدافع والتشجيع لها، لذلك كانوا أحد الأسباب مع ضغوطات رامز جلال.

وحول كواليس اختيارها للعمل، قالت شيرين إن ”الفنانة ليلى علوي (بطلة المسلسل)، كانت من ضمن ممن رشحوها لغناء تتر المسلسل، معربة عن سعادتها من أن تكون عودتها من خلال غناء تتر مسلسل لفنانة كبيرة مثل ليلى علوي“.

وعن سبب غيابها خلال السنوات الماضية، أشارت شيرين وجدي، إلى أنها كانت تتلقى العديد من العروض للعودة والمشاركة لكن فكرة الغناء كانت قد تركتها من تفكيرها خلال الفترة السابقة فضلا عن عدم تشجعها بالعودة، وهو ما جعلها تبتعد تلك المدة.

يشار إلى أن آخر أعمال المطربة والفنانة شيرين وجدي، كانت منذ قرابة الـ16 عاماً، عندما قدمت ألبومها الأخير قبل فترة الغياب وكان بعنوان ”ليالي حياتي“ عام 2006.

وكشفت في لقاء تلفزيوني في يونيو عام 2018، أن سبب ابتعادها عن الغناء حينها، هي الظروف التي مرت بها أسرتها عقب المشكلات القضائية التي واجهت زوجها رجل الأعمال المصري إيهاب طلعت، والتي تسببت في تشتت أفراد عائلتها ما جعلها تنغمس في هذه المواجهات محاولة التعايش معها والابتعاد عن الغناء.

وتتر مسلسل ”دنيا تانية“ الذي كان سببا في عودة شيرين وجدي للغناء، من ألحان الملحن المصري عمرو مصطفى وتوزيع وجدي الفوي، وكلمات مصطفى ناصر.

أما المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل من بطولة ليلى علوي، ومي سليم، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.