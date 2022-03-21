شغب الجمهور يجبر أنغام على الخروج من مسرح الأوبرا (فيديو)

أجبرت حالة من الشغب والتشويش سادت المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، مساء الإثنين، المطربة أنغام، على ترك المسرح وتدخل إلى الكواليس أثناء إحيائها حفلا غنائيا.

وأحيت الفنانة المصرية أنغام الإثنين، حفلا غنائيا بدار الأوبرا بمناسبة عيد الأم، في حفل كامل العدد، حيث حرص الجمهور المصري على حضور الحفل رغم برودة الطقس.

وفي بداية الحفل بدأ عدد من الجمهور الذي يحضر الحفل في الدور الثاني من المسرح، بالتحدث والتشويش على أنغام، مشيرين إلى أن الصوت لا يصلهم، مما جعل أنغام تتوقف عن الغناء بعدما زاد الشغب، وسألت الجمهور عن السبب، ليخبروها بأن الصوت لا يصل إليهم.

وحاول مهندسو الصوت بالمسرح إعادة ضبطه، وواصلت أنغام الحفل، ليزداد الشغب أكثر، ويعلو صوت الجمهور، فتوقفت أنغام مرة أخرى، ووجهت رسالة إليهم قائلة: ”من فضلكم عايزة واحد بس يتكلم، وأنا مش شايفة مشكلة في الصوت“، في محاولة منها لتهدئتهم، إلا أنهم لم يتوقفوا.

وغادرت أنغام المسرح غاضبة، في حدث لم يسبق أن واجهت المطربة المصرية شبيها له خلال مشوارها الفني.

وبعد نصف ساعة تقريبا من توقف الحفل، قام خلالها مهندسو الصوت بضبط الصوت وعمل اختبار له، عادت أنغام إلى المسرح، واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة، ودوت الهتافات في أرجاء المسرح ”بنحبك يا أنغام“، لتحييهم وتستكمل حفلها.

وتعكف أنغام في الفترة الحالية على تسجيل تتري البداية والنهاية لمسلسل ”فاتن أمل حربي“ الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم والفنان شريف سلامة، ويعرض في الموسم الرمضاني القادم 2022، وذلك بعد أن تعاقدت مؤخرا مع شركة العدل جروب المنتجة للمسلسل.

وكانت الفنانة أنغام قد أثارت الجدل في نهاية العام الماضي حينما خرجت خلال أدائها لواحدة من أغانيها، أثناء إحيائها حفلًا في القاهرة، عن نص الأغنية بشكل متعمَّد بمفردة غريبة تشير إلى ”شتيمة“.

وأثناء أداء الفنانة لأغنية (بقول نسياك)، خلال حفلها الذي أقامته في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، قامت باستبدال كلمة ”يا خسارة“ بكلمة ”يا حمارة“.

وأثار تصرف أنغام الغريب تفاعلًا واسعًا وردود فعل متباينةمن قبل المتابعين.