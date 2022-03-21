بعد انتقادها.. روان بن حسين تسخر من مي العيدان

سخرت الفاشينيستا والفنانة الكويتية روان بن حسين، من مواطنتها الإعلامية مي العيدان بسبب انتقاد الأخيرة لأغنية ”أديوس“ التي طرحتها أخيرا باللهجة المغربية.

ووجهت بن حسين رسالة لمي العيدان، خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“ في أثناء احتفالها بوصول أغنيتها إلى 15 مليون مشاهدة على يوتيوب.

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وقالت روان بن حسين في الفيديو ”سنحتفل إن شاء الله بـ 15 مليونا لـ أديوس، ولعيون حبيبتي خالتي مي العيدان أهديها الأغنية والرقصة في الأستوري الجاية“.

وكانت مي العيدان انتقدت كليب ”أديوس“ التي غنتها مواطنتها روان بن حسين، خلال برنامجها ”كشف حساب“، موضحة أن ”الأغنية سيئة من كل النواحي“.

وقالت العيدان في انتقادها ”الكليب سيئ، لا محتوى ولا كلمات ولا لحن ولا توزيع، مو حلو الكليب وتكلفة على لا شي، كمان صوت روان مو حلو، الله يخلي الأوتو تيون، الكمبيوتر يلعب بالصوت ويحوّل أي صوت لصوت جميل“.

وتابعت مي العيدان انتقادها لروان قائلة ”على الأقل الكليب الأولاني كان وايد حلو، لكن الكليب الجديد سيئ، مو حلو“.

وقالت العيدان لـ روان ”أتمنى أنها تركز ومشكلتها عدم التركيز على أي شيء، هل هي بلوجر أم دارسة قانون أم مغنية أم فاشينيستا أم دارسة تمثيل، لا أفهم ما في إنسان بتاع كله، الإنسان دايما يكون مميزا في مجال أكثر من الثاني“.

وتابعت ”روان أي شيء فيه شهرة بدها تعمله وبس، وأكبر دليل أنها إلى هذه اللحظة على الرغم من تخرجها في كلية الحقوق ما مارست العمل القانوني كمحامية.

وأخيرا شنَّت”روان بن حسين“ هجوما لاذعا على متابعيها، من خلال مقطع ظهرت فيه عبر حسابها على ”سناب شات“.

وجاء الهجوم من روان بن حسين، عبر ”سناب شات“ بذريعة أن متابعي المشهورة لا يزالون يذكرون طليقها ويربطون بينه وبين أغانيها التي أطلقتها أخيرا.

وقالت روان بن حسين ”هناك شيء مهم أريد التحدث عنه بصراحة، وهو أنني أشاهد الكثير من التعليقات على تويتر، وتيك توك، أن روان لم تتخط طليقها، وعملت أغنية عن طليقها“.

وأضافت ”لا تغنيلي ليست عن طليقي، وأديوس ليست عن طليقي، والأغاني المقبلة التي سأغنيها ستكون حزينة، وعن الفراق والحب، ولكنها ليست عن طليقي“.