انفصال معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي

انفصل الفنان السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي، بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بسبب العديد من الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.

وأكد برنامج ”MBC تريندينغ“ في حلقته التي أذيعت مساء الأحد، أن الطلاق وقع رسميا، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء حول انفصالهما، ولكن تجاهل النهار وزوجته لهذه الأخبار، جعل الجمهور يظن أنها شائعات كالتي انتشرت على مدار السنوات الماضية حول انفصالهما.

وكانت لين برنجكجي قد حذفت الصور التي تجمعها بـ معتصم النهار من على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مما أوحى للجمهور بأنها انفصلت عن النهار، لتعود لين من جديد وتنشر صورة تجمع بينها وبين معتصم وابنتهما ساندرا، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها قائلة: ”عائلتي“، لتنفي ما أثير حول طلاقهما.

ولم يتحدث معتصم النهار ولا برنجكجي عن انفصالهما، متجاهلين كم الأخبار التي تحدثت عنهما، ومن المتوقع أن يفصح النهار عن خبر الطلاق قريبا، خاصة وأنه قد صرح من قبل في أحد البرامج التليفزيونية، أن هناك العديد من الخلافات بينه وبين زوجته، وأنه لا يوجد توافق بينهما إلى حد كبير.

وكانت لين برنجكجي قد صرحت من قبل في لقاء تليفزيوني أنها تغار على زوجها بشدة، ولكنها عقلانية في غيرتها، كون زوجها فنانا مشهورا وجميلا وله معجبات، إلا أنها لا تصمت حينما تتجاوز المعجبات حدودهن، مما يوحي أن من الممكن أن تكون الغيرة أحد أسباب الطلاق.

جدير بالذكر أن الفنان السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي أثيرت شائعات عديدة حول انفصالهما منذ أن تزوجا في عام 2015، وأعربا أكثر من مرة عن انزعاجهما من هذه الشائعات التي يتم ترويجها، والتي ليس لها أي أساس من الصحة.

وتزوج النهار من لين والتي كانت إحدى معجباته، ولكن أسرة لين كانت رافضة زواج ابنتها من النهار، لكونه نجما مشهورا، وسيحدث العديد من الخلافات بينه وبينها بسبب طبيعة عمله كممثل وله معجبات، إلا أن برنجكجي تمسكت به وأصرت على الزواج منه، وأنجبا ابنتهما ساندرا في عام 2016.