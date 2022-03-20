طليق إمارات رزق يرد غاضبًا بسبب تدوينة نسبت إليه: "أيها الحمقى"

عبَّر المخرج السوري يوسف رزق عن غضبه الشديد بسبب تدوينة نُسبت إليه، علّق خلالها على طلاق زوجته السابقة الفنانة ”إمارات رزق“ من مواطنه الفنان حسام جنيد، واصفًا من قاموا بترويجها بالحمقى.

وانتشرت، أمس، تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ نُسبت للمخرج يوسف رزق، جاء فيها: “ أنا كنت عارف أنه لا يصح إلا الصحيح، والحب لايموت ويصنع المعجزات، وستعود أم دانيال إلى حضن الوطن مع ابنها وطن إللي رح اعتبره مثل ابني“.

وشارك ”يوسف رزق“ التدوينة التي نشرتها إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين على ”فيسبوك“ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ وعلّق عليها، قائلًا: ”تدّعون قَول ما لم يُقل، يا أيها الحمقى، التهذيب والأخلاق نعمة لن تطالوها، إمارات أم ابني، وما زلت أُكن لها الود والاحترام رغم الخلافات حول ابني، وحسام زوجها وأبو أبنائها، وأقل ما أرجوه أن يلتم شمل عائلتهما ويعودا لصوابهما، تبًا لكم ولتصريحاتكم الكاذبة الناقصة، قليلة التهذيب، كما أنتم، وا أسفاه يا أولاد“.

وأعلن المغني السوري حسام جنيد، السبت، انفصاله عن زوجته الفنانة السورية إمارات رزق.

ونشر ”جنيد“ جانبًا من محادثة عبر تطبيق ”واتس أب“ جرت بين طليقته وأحد الصحفيين، على ما يبدو، كشفت فيها عن طلاقها.

ونشر ”جنيد“ الجزء المأخوذ من المحادثة عبر حسابه على ”إنستغرام“، وخلال المحادثة يسأل الصحفي الفنانة السورية عن تداول أخبار حول انفصالها عن زوجها، لتؤكد ”إمارات“ أنها بالفعل انفصلت عن زوجها من شهر ونصف الشهر، لكنهما لم يعلنا الخبر.

وعلّق ”جنيد“ على خبر الانفصال، قائلًا: ”قدَّر الله وما شاء فعل.. الله يقدملك إللي فيه الخير“.

يُذكر أن إمارات رزق، تزوجت مرتين، الأولى كانت من المخرج السينمائي يوسف رزق، الذي ساعدها في الدخول للمجال الفني، وفي العام 2008 رُزقا بابنهما ”دانيال“ إلا أنهما انفصلا بعد ذلك، ثم تزوجت المرة الثانية من الفنان ”حسام جنيد“ ورزقا بابنهما ”وطن“، العام 2013، وتشاركا سويًا بتقديم برنامج ”نوّرت سمانا“، العام 2014، وفي سبتمبر 2018 أنجبت ابنتهما ”إحساس“.