تشييع جثمان الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب (صور)

شيع العشرات، مساء اليوم الأحد، جثمان الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، الذي توفي عن عمر يناهز الـ61 عاما، إلى مقابر أسرته في العاصمة المصرية القاهرة.

وصلى المشيعون صلاة الجنازة على الفنان الراحل عقب انتهاء صلاة المغرب في مسجد السيدة نفيسة في القاهرة، وسط حضور اقتصر على مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعلى رأسهم النقيب الفنان أشرف زكي، وأعضاء المجلس الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم، وغياب نجوم الفن في مصر.

كما حضرت المنتجة والمخرجة ماريان خوري، والمخرج خالد الحجر، إضافة إلى أشرف أباظة شقيق الراحل من والدته الفنانة ليلى مراد.

ورافق المشيعون الجثمان إلى مثواه الأخير، حيث دفن بمقابر صلاح سالم في مدينة نصر في القاهرة.

وفي السياق، نعى عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، الفنان الراحل، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينهم أحمد صلاح السعدني، رانيا فريد شوقي، عباس أبو الحسن، أحمد فهمي، ودنيا وآخرون.

ورحل الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن العالم نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان.

وكان الفنان الراحل خلال الثلاثة أعوام الماضية في صراع مع مرض السرطان الذي تمكن منه، حيث اكتشف في البداية إصابته بسرطان في الرئة، وعقب حصوله على العلاج الإشعاعي، اكتشف إصابته بورم في المخ، وظل يعاني آلامه ويصارعها، إلا أنه انتصر عليه في النهاية وأنهى حياته.

ونشأ زكي فطين عبدالوهاب في عائلة فنية من الطراز الرفيع، ومن نجوم الصف الأول، الذين تركوا بصماتهم الفنية في مصر والعالم العربي، فوالدته الفنانة ليلى مراد، ووالده المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، وعمه الفنان الراحل سراج منير، وخاله الفنان منير مراد.

العائلة الفنية التي نشأ وسطها كان لها تأثيرها الكبير على مسار حياة الفنان الراحل على المستويين المهني والشخصي، فالتحق بمعهد السينما قسم الإخراج، وعمل بالإخراج، وكذلك قدم كممثل العديد من الأعمال الهامة.

ذلك التأثر كان له مردوده، فعندما قرر الارتباط والزواج تزوج عام 1981 من ”سندريلا الشاشة العربية“، الفنانة الراحلة سعاد حسني، أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، عندما كان طالبا في السنة الثانية في المعهد.

وعن حياته العملية، بدأ زكي فطين عبد الوهاب، مشواره كمتدرب مساعد للمخرج علي بدرخان، في فيلم أهل القمة عام 1981، حينما كان طالبا بقسم الإخراج في معهد السينما، وعقب تخرجه عمل مساعدا للمخرج سمير سيف عام 1986 في فيلم ”شوارع من نار“، ثم مساعدا للمخرج الراحل يوسف شاهين في فيلم ”اليوم السادس“ عام 1986.

استغرق الفنان والمخرج الراحل 10 سنوات حتى أخرج فيلمه الأول وتحديدا عام 1996، عندما أخرج فيلم ”رومانتيكا“ للفنان ممدوح عبدالعليم، والفنانة لوسي، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، والراحل علاء ولي الدين، وآخرين.

وفي التمثيل، شارك الفنان الراحل في عدة أعمال من بينها فيلم ”سرقات صيفية“ عام 1988، و“إسكندرية كمان وكمان“ عام 1990، وفيلم ”مرسيدس“ عام 1993، و“بحب السيما“ عام 2004، وفيلم ”الفاجومي“ عام 2011، وفيلم ”عمر الأزرق“ عام 2017.

أما في الدراما التلفزيونية فبدأ مؤخرا منذ قرابة الـ12 عاما فقط، عندما شارك في أول مسلسل له وهو ”أهل كايرو“ عام 2010، ثم شارك بعدها في عدة مسلسلات منها ”دوران شبرا“ عام 2011، ومسلسل ”طرف ثالث“ عام 2012، و“العراف“ و“اسم مؤقت“ عام 2013، ومسلسل ”فوق مستوى الشبهات“ عام 2016، ومسلسل ”أيوب“ عام 2018.

وخلال فترة علاجه شارك الفنان الراحل عام 2020 في مسلسل ”الصندوق الأسود“، وكانت آخر أعماله مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسلين هما: ”بين السما والأرض“ بطولة هاني سلامة وقدم دور ”زكريا“، وكذلك مشاركته كضيف شرف في مسلسل ”كوفيد 25“ بطولة يوسف الشريف، عندما أدى دور طبيب باسم ”صلاح سعيد“.