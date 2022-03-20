أول تعليق من "ويجز" بعد مهاجمة إطلالته الغريبة في الرياض

ردَّ مطرب الراب المصري ”ويجز“ لأول مرة، اليوم الأحد، على الهجوم الذي تعرض له بسبب إطلالته المثيرة للجدل خلال حفله الأخير في موسم الرياض بالسعودية.

وظهر ”ويجز“ في حفله الذي أقيم، يوم الإثنين الماضي، في الرياض، مرتديًا ”ألوانًا غريبة غير متناسقة“.

وفي أول تعليق له بعد صمت دام قرابة الأسبوع، استنكر المطرب الانتقادات التي تعرض لها.

واعتبر أن ”هناك قضايا أهم من الموضة، وإطلالات الفنانين والمطربين، يجب تسليط الضوء عليها، ومناقشتها مثل قضايا اللاجئين“.

وكتب مغني الراب عبر خاصية ”الإستوري“ عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، قائلًا: ”ليه موضوع اللاجئين ده مش بيتناقش، ولا بيتسلط عليه الضوء؟!.. أتمنى تهتموا بيهم قد ما بتهتموا بالموضة“.

وأثار ”ويجز“ خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل بسبب إطلالته ”الغريبة“، بحسب رؤية مهاجميه، ما عرَّضه لموجة كبيرة من الانتقادات والهجوم من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وكذلك بعض الفنانين، أبرزهم: هاني شاكر، والفنانة المصرية فردوس عبدالحميد.

واعتبر ”شاكر“، أن ظهور ”ويجز“ بهذه الطريقة، خسارة للعلامة التجارية ”فالنتينو“ التي ظهرت على الملابس الغريبة التي ظهر بها مغني الراب، واصفًا تلك الإطلالة بـ“المضحك المبكي“.

أما الفنانة فردوس عبدالحميد، فكان هجومها أكثر حدة، عندما طالبت السلطات في مصر بضرورة التصدي لمثل هذه الحالات.

واعتبرت عبدالحميد أن ”الطريقة التي ظهر بها مغني الراب دخيلة على المجتمع المصري، ولا بد من السيطرة عليها للحفاظ على الشباب المصري وفكره“.

ورأت الفنانة المصرية حينها أن إطلالة ويجز ”استنساخ وتقليد لبعض المطربين في الغرب“.

وقالت: ”مش قضية تقليد الآخرين، ولكن أقلد نفسي، يكون لي استايل معين بفرضه على الآخرين، مش إحنا مصر إللي نبُصّ لأشياء تحدث بره ونقلدها“.

وأضافت: ”ده مش مجتمعنا على الإطلاق، ولا يجب السكوت عليه؛ لأنه ينخر في صميم شبابنا، ولازم يبقى فيه نوع من السيطرة شوية“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا سعر الملابس التي ارتداها ويجز، حيث اتضح أن ”الشورت“ من تصميم العلامة التجارية ”فالنتينو“، ويبلغ سعره 1845 دولارًا أمريكيًا.

في حين يبلغ سعر المعطف الأخضر الذي كان يرتديه 1850 جنيهًا إسترلينيًا، ويبلغ سعر القميص 890 جنيهًا إسترلينيًا، وكانت الإطلالة بالكامل من مجموعة ”فالنتينو“ لربيع 2022.