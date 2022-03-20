تلميذ يوسف شاهين وزوج "السندريلا".. محطات في حياة الراحل زكي فطين

غيّب الموت، اليوم الأحد، الفنان والمخرج المصري زكي فطين عبد الوهاب، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

ودخل الفنان الراحل قبل وفاته بـ3 سنوات في صراع مع مرض السرطان الذي تمكن منه، حيث اكتشف في البداية إصابته بسرطان في الرئة، وعقب حصوله على العلاج الإشعاعي، اكتشف إصابته بورم في المخ، وظل يعاني آلامه ويصارعها، إلا أنه انتصر عليه في النهاية وأنهى حياته.

عائلة فنية من الطراز الرفيع

نشأ زكي فطين عبدالوهاب في عائلة فنية من الطراز الرفيع ومن نجوم الصف الأول، والذين تركوا بصماتهم الفنية في مصر والعالم العربي، فوالدته الفنانة ليلى مراد، ووالده المخرج الراحل فطين عبدالوهاب، وعمه الفنان الراحل سراج منير، وخاله الفنان منير مراد.

العائلة الفنية التي نشأ وسطها كان لها تأثيرها الكبير على مسار حياة الفنان الراحل على المستويين المهني وكذلك الشخصي، فالتحق بمعهد السينما قسم الإخراج، وعمل بالإخراج، وكذلك قدم كممثل العديد من الأعمال الهامة.

ذلك التأثر كان له مردوده، فعندما قرر الارتباط والزواج تزوج العام 1981 من ”سندريلا الشاشة العربية“ الفنانة الراحلة سعاد حسني أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، عندما كان طالبا في السنة الثانية بالمعهد.

قصة زواجه من سعاد حسني

وعن قصة زواجه من سعاد حسني، روى زكي فطين عبدالوهاب في لقاء تلفزيوني في أبريل 2019 مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، كواليس ارتباطه بالفنانة الراحلة، وقال إنه ارتبط بها ونشأت بينهما قصة حب عندما كان متدربا مساعدا للمخرج الراحل على بدرخان زوج ”سعاد“ السابق الذي كان منفصلا عنها حينها، في فيلمها ”أهل القمة“.

وأضاف، أن ”والدته الفنانة ليلى مراد، لم تتقبل هذا الارتباط، خاصة أنه كان حينها شابا صغيرا ومازال طالبا وسعاد حسني كانت نجمة كبيرة، إلا أنها لم تقف في طريقه وتمنعه من الزواج بها“، بحسب قوله.

وأكد أنه ”على الرغم من رفض والدته الزواج من سعاد حسني، إلا أنها كانت تعشقها، وظل حبها وتقديرها لزوجته سعاد التي انفصل عنها بعد زواج دام عدة شهور فقط“.

وعن حياته العملية، بدأ زكي فطين عبد الوهاب، مشواره كمتدرب مساعد للمخرج علي بدرخان، في فيلم أهل القمة، العام 1981، حينما كان طالبا بقسم الإخراج في معهد السينما، وعقب تخرجه عمل مساعدا للمخرج سمير سيف، العام 1986 في فيلم ”شوارع من نار“، ثم مساعدا للمخرج الراحل يوسف شاهين في فيلم ”اليوم السادس“، العام 1986.

استغرق الفنان والمخرج الراحل 10 سنوات حتى أخرج فيلمه الأول وتحديدا العام 1996، عندما أخرج فيلم ”رومانتيكا“ للفنان ممدوح عبدالعليم، والفنانة لوسي، وأشرف عبدالباقي، وشريف منير، والراحل علاء ولي الدين، وآخرون.

وفي التمثيل، شارك الفنان الراحل في عدة أعمال من بينها فيلم ”سرقات صيفية“ العام 1988، و“إسكندرية كمان وكمان“ العام 1990، وفيلم ”مرسيدس“ العام 1993، و“بحب السيما“ العام 2004، وفيلم ”الفاجومي“ العام 2011، وفيلم ”عمر الأزرق“ العام 2017.

أما في الدراما التلفزيونية فبدأ مؤخرا منذ قرابة الـ12 عاما فقط، عندما شارك في أول مسلسل له وهو ”أهل كايرو“ العام 2010، ثم شارك بعدها في عدة مسلسلات منها ”دوران شبرا“ 2011، ومسلسل ”طرف ثالث“ 2012، و“العراف“ و“اسم مؤقت“ العام 2013، ومسلسل ”فوق مستوى الشبهات“ العام 2016، ومسلسل ”أيوب“ العام 2018.

وخلال فترة علاجه شارك العام 2020 في مسلسل ”الصندوق الأسود“، وكانت آخر أعماله مشاركته في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسلين هما: ”بين السما والأرض“ بطولة هاني سلامة وقدم دور ”زكريا“، وكذلك مشاركته كضيف شرف في مسلسل ”كوفيد 25“ بطولة يوسف الشريف، عندما أدى دور طبيب باسم ”صلاح سعيد“.