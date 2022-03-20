آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري عثمان محمد علي

كشفت الفنانة المصرية سلوى عثمان تفاصيل الحالة الصحية لوالدها الفنان عثمان محمد علي بعد إصابته مؤخرا بجلطة في المخ، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الفنانة سلوى عثمان محمد لـ“إرم نيوز“، إن والدها أصيب بجلطة في المخ منذ عدة أيام، ناتجة عن إجهاده في تصوير بعض الأعمال المشارك فيها، وعدم اهتمامه بالتغذية، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت الفنانة المصرية ”الحمد لله الجلطة كانت في بدايتها، وتم نقله إلى المستشفى سريعا، واستطاع الأطباء إذابة الجلطة قبل أن تتفاقم، خاصة وأنها كانت في بدايتها“.

وتابعت سلوى عثمان: ”والدي مكث في المستشفى ثلاثة أيام، وخرج بناء على قرار الطبيب المعالج، ونصحه الطبيب بالراحة في المنزل 10 أيام على الأقل، ممنوع خلالها بذل أي جهد، حتى لا يصاب بجلطة مجددا، ونصحنا بعدم تعرضه لأي ضغط ذهني أو بدني“.

وأشارت عثمان إلى أن ”حالة والدها مستقرة إلى حد ما، ويلتزم بتعليمات الطبيب، ويتناول الأدوية بشكل منتظم، حتى تعود له عافيته“.

وطالبت الفنانة سلوى عثمان الجمهور بالدعاء لوالدها، حتى يتم الله شفاءه، وتقدمت بـ“الشكر لكل من سأل عن والدها، ولكل من دعا له“.

وأوضحت الفنانة المصرية، أن نقابة المهن التمثيلية تواصلت معها فور علمها بمرض والدها، والدكتور النقيب أشرف زكي يتواصل معها بشكل مستمر.

وكان الفنان عثمان محمد علي قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، عن إصابته بجلطة في المخ، حيث قال: ”الأصدقاء والأحباب، أعتذر عن عدم الرد على رسائلكم لإصابتي فجأة بجلطة في المخ، ربنا يجعلها خفيفة، أرجوكم الدعاء والله يستجيب لدعائكم بإذنه وهو الرحمن الرحيم“.

جدير بالذكر أن الفنان عثمان محمد من الفنانين المصريين اللذين اشتهروا بتقديم الأدوار الثانوية، وله العديد من الأعمال التي استطاع من خلالها حفر اسمه في عقل المشاهد المصري، منها مسلسل ”عائلة الحاج متولي“، ”الضوء الشارد“، وغيرها.

وبدأ الفنان عثمان محمد علي حياته العملية مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، ليتجه بعدها إلى التمثيل ويبدأ مشواره الفني.