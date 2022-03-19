نجل الفنان اللبناني أنطوان كرباج: وفاة والدي "شائعة قبيحة"

نفى وليد كرباج نجل الفنان اللبناني أنطوان كرباج السبت، وفاة والده بعد تناقل خبر الوفاة على وسائل إعلام لبنانية خلال الساعات الماضية، موضحا أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

وكتب وليد كرباج منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه: “ أصدقائي وعائلتي أرجوكم اهدءوا.. أعلنت وسائل إعلام لبنانية منذ 15 دقيقة وفاة أنطوان كرباج، هذه شائعة قبيحة، والدي بخير وتحدثت معه منذ قليل، من المحزن أن ينشر الإعلام اللبناني الأخبار دون إعادة فحصها أولًا، والله عيب“.

كما شاركت لين زوجة وليد كرباج المنشور الذي كتبه زوجها عبر حسابها الشخصي على ”فيسبوك“ وعلقت قائلة: ”أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية أنطوان كرباج قد توفى، وهذه مجرد شائعة قبيحة تسببت في صدمة كبيرة لنا وللعائلة، ولجميع أصدقائنا“.

وتابعت زوجة وليد كرباج: ”الحمد لله أنطوان بخير تماما وقد تحدثنا معه للتو، إنه لأمر محزن.. كيف نشر وسائل الإعلام اللبنانية الأخبار دون التحقق مرتين أولا“.

والفنان أنطوان كرباج واحد من أبرز الفنانين اللبنانين، حيث قدم خلال مسيرته الطويلة العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية داخل وخارج لبنان، وقد تميز بموهبته الكبيرة والمتعددة، حيث عمل بالسينما والتليفزيون والمسرح، كما أخرج العديد من الأعمال المسرحية.

وبدأ كرباج حياته الفنية في فترة الستينات من القرن الماضي، حيث التحق بمعهد المسرح الحديث التابع للجنة مهرجانات بعلبك الدولية، وساهم في إنشاء فرقة المسرح الحديث وكان عضواً فيها، والتي حققت نجاحا كبيرا بلبنان.

ومن الأعمال التي جسدها أنطوان كرباج شخصية جان فالجان بمسلسل ”البؤساء“، لفيكتور هوغو، الذي عرض بتلفزيون لبنان عام 1974، وأخرجه باسم نصر.

وفي السينما قام ببطولة فيلم ”نساء في خطر“إخراج سمير الصغيني، وفيلم ”الصفقة“، وفيلم ”إمرأة في بيت عملاق“ من إخراج زيناردي حبيس.

وقام بإخراج مسرحيتين وهما ”القبقاب“ لأنطوان غندور التي عرضت على مسرح كازينو لبنان، ومسرحية بربر أغا.