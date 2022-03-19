‪ الفنان السوري حسام جنيد يعلن انفصاله عن زوجته إمارات رزق‬

أعلن المغني السوري حسام جنيد، اليوم السبت، انفصاله عن زوجته الفنانة السورية إمارات رزق.

ونشر جنيد جانبا من محادثة عبر تطبيق ”واتس أب“ جرت بين طليقته وأحد الصحفيين، على ما يبدو، كشفت فيها عن طلاقها.

ونشر جنيد الجزء المأخوذ من المحادثة على حسابه في ”إنستجرام“، وخلال المحادثة يسأل الصحفي الفنانة السورية عن تداول أخبار حول انفصالها عن زوجها، لتؤكد إمارات أنها بالفعل انفصلت عن زوجها من شهر ونصف، لكنهما لم يعلنا الخبر.

وعلق حسام جنيد على خبر الانفصال قائلا: ”قدر الله وما شاء فعل.. الله يقدملك اللي فيه الخير“.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان عن انفصال الفنانين السوريين، حيث انفصلا من قبل في سبتمبر عام 2019، بعد أن أعلنت إمارات رزق عن انفصالها عن جنيد، بعد عدة خلافات وقعت بينهما.

وكشفت إمارات رزق، عبر منشور كتبته آنذاك على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إتمام الطلاق رسميًا، موضحة أنها تتمنى التوفيق لزوجها في حياته المقبلة.

وطالبت الفنانة السورية، متابعيها عبر ذات المنشور، بعدم توجيه أي أسئلة لها بشأن تفاصيل تتعلق بالطلاق، مؤكدة أنها ”مؤمنة بكل ما يأتي به الله“.

وكتبت إمارات رزق، قائلة: ”أبغض الحلال عند الله الطلاق، بس تم بيني وبين حسام، بتمنى التوفيق لأبو وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاية أحسن إلي وإلو، بتمنى بعد هالبوست ما يصير أي أسئلة أو تعليقات عن هالموضوع، واللي بيجي من الله يا محلاه“.

من جانبه، أعلن حسام جنيد، أيضًا عن الانفصال، من خلال منشور كتبه على صفحته على موقع ”فيسبوك“، متمنيًا التوفيق لـ“أم وطن“، وأن يكون القادم في الحياة أفضل لهما.

وكتب حسام جنيد، قائلًا: ”أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلها، بحبكن وبرفع راسي فيكن“.

ولم يستمر الانفصال بين النجمين السوريين سوى أيام، حتى أعلن ميشيل ميرو، مدير أعمال الفنان السوري حسام جنيد، عن عودتهما مجددا.