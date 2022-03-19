مغني الراب المصري عفروتو يثير غضبًا واسعًا باصطحاب "صديقته" للعمرة

أثار مغني الراب المصري ”عفروتو“ حالة من الجدل والاستنكار في المجتمع المصري، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة له مع ”صديقته“ وهما بملابس الإحرام داخل الحرم المكي، ويضع يده على جسدها رغم عدم وجود علاقة زواج تربطهما.

وأحيا ”عفروتو“ حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، ليقرر بعدها أداء مناسك العمرة مع ”صديقته“ التي جاءت معه من مصر، وقام بنشر صورتهما معًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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واعتبر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن ما قام به ”عفروتو“ يعد تعديًا واستهزاءً بشعيرة بالغة العظم مثل الحج والعمرة، مطالبين بالتحقيق معه، ومعاقبته على هذا الاعتداء على المقدسات الدينية.

ولم يصمت ”عفروتو“ بعد الهجوم الذي تعرض له، بل برر فعلته من خلال منشور كتبه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: ”مش محتاج ده كله، بس ده لتوعية الناس إللي مكسّلين يعملوا سيرش.. قال الحسن: المسلم محرم، ولعل من ليس بمحرم أوثق من المحرم“.

وتسبب تبرير ”عفروتو“ في إشعال موضة الغضب أكثر، واصفين ”عفروتو“ بالجاهل، والمتعدي على الدين، كونه يرتبط بعلاقة ”غير شرعية“ مع الفتاة، ويؤدي معها العمرة في تناقض غريب، بحسب وصف الكثير من رواد مواقع التواصل.

وشارك 3 من أشهر مغني الراب في مصر، وهم: عفروتو، وويجز، ومروان بابلو، في موسم الرياض، وشهدت حفلاتهم إقبالًا كبيرًا من الجماهير السعودية والعربية، ونشر عفروتو، وبابلو، بعد الحفل صورًا لهما وهما يؤديان شعائر العمرة.

يذكر أن ”عفروتو“ كان من بين العشرات من مغنّي ومؤدّي فن الراب والمهرجانات الذين صدر بحقهم قرار منع من الغناء وإقامة الحفلات في مصر من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر بسبب عدم حصولهم على تصاريح غناء، وعدم اجتيازهم اختبارات النقابة.

وكان الفنان هاني شاكر ونقابته قد شنَّا حملة شعواء على مطربي المهرجانات والراب، وتم إصدار عدة قرارات بمنعهم من ممارسة الغناء في الأفراح والحفلات داخل مصر، ما جعلهم يضطرون للغناء ونشر أغانيهم عبر ”يوتيوب“، والتطبيقات الأخرى، للتربح منها، علاوة على إقامة الحفلات الغنائية من خلال عقود في دول أخرى.