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أبرزهم يوسف الشريف وسوسن بدر.. تكريم نجوم الفن بمهرجان التميز والجودة
تاريخ النشر: 19 مارس 2022 0:49 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2022 1:20 GMT

أبرزهم يوسف الشريف وسوسن بدر.. تكريم نجوم الفن بمهرجان التميز والجودة

أقيمت مساء الجمعة فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان "التميز والجودة" الذي يرعاه اتحاد رواد الأعمال العرب بأحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد

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المصدر: أحمد بيومي_ إرم نيوز

أقيمت مساء الجمعة فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان ”التميز والجودة“ الذي يرعاه اتحاد رواد الأعمال العرب بأحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، ورجال المجتمع.

وتسلم عدد كبير من نجوم الفن الجوائز تكريما لتميزهم في مجال الفن، وتقديم أعمال هادفة تقوجه رسالة قوية تخدم المجتمع.

ومن بين المكرمين الفنان يوسف الشريف، محمد صبحي، سوسن بدر، سيد رجب، إدوارد، صابرين، وحنان مطاوع، والمايسترو نادر عباسي، والسوبرانو أميرة سليم، حمادة هلال، مي عمر، ومي سليم، كما تم تكريم الإعلامي عمرو الليثي، والإعلامي الرياضي سيف زاهر.

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كما كرم المهرجان عددا من السيدات البارزات في مجال الفن والإعلام في الوطن العربي تزامنا مع شهر المرأة الذي تحتفل به مصر، ومن المكرمات الإعلامية منى عبدالغني وسيدة الأعمال العمانية الشيخة ثريا الغيثي، والإعلامية الكويتية وسفيرة الحب والسلام حنان المطوع، والكاتبة إنجي علاء، والإعلامية بسمة وهبة ورحمة خالد.

وكرم الحفل عددا من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة من بينهم الكابتن أحمد حسن عميد كرة القدم، وحازم إمام، ونجم الأهلي وليد سليمان والسباح غفران طارق.

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وقال رئيس المهرجان، مرسال إبراهيم  في كلمته بالحفل: ”إن الدورة هذا العام تتناول مبادئ التميز ودورها في تقليص الهدر وتعزيز الإنتاجية وترسيخ مقومات التميز، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة انتقاء الشخصيات، والمؤسسات المتميزة في العمل، وطرق التأثير الفريدة للخريطة الجينية على الشخصيات المهمة وللوصول إلى الارتقاء الذاتي وأعلى درجات التميز والجودة في الحياة“.

وأضاف: ”كان من بين المكرمين هذا العام السيدة الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، والتي وافتها المنية منذ أيام، ولكن حرصا منا على تكريم القيمة الممثلة في شخصها الكريم والدور الذي كانت تقوم به في المجتمع ومسيرتها المشرفة وخدماتها الجليلة في مجال التنمية الصحية ومجمل أعمالها في مجال العمل الخيري، فهي من الشخصيات التي كان لها دور كبير على مدار سنوات طويلة في العمل المجتمعي“.

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واختتم مرسال إبراهيم كلمته بالقول: ”هذا العام اخترنا عددا كبيرا من المتميزين في مختلف مجالاتهم، ومن أبرز المكرمين في هذه الدورة من المؤتمر معالي السفير دياب اللوح سفير جولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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