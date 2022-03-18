أحد رواد الشعر الحديث.. وفاة الشاعر السعودي عناد المطيري بعد مسيرة حافلة

توفي الشاعر السعودي المعروف عناد المطيري، يوم الخميس، وذلك بعد صراع مع المرض، وفق مصادر إعلامية سعودية وناشطين.

ونعى طيف واسع من مثقفي وشعراء المملكة الشاعر الراحل، إذ شاركوا عبر وسم #عناد_المطيري في الدعاء له والترحم عليه.

وكتب نائب رئيس تحرير صحيفة ”سبق“ المحلية، عبدالله البرقاوي: ”ورحل الشاعر الكبير #عناد_المطيري، الذي قال في إحدى قصائده الشعرية المعروفة: خلّها بالقلب تحرق مابقى عادتي مااشكي على غيري عناي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون“.

ورحل الشاعر الكبير #عناد_المطيري، الذي قال في إحدى قصائده الشعرية المعروفة: خلّها بالقلب تحرق مابقى

عادتي مااشكي على غيري عناي نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون. — عبدالله البرقاوي (@albargawy) March 17, 2022

ونعاه الشاعر سليمان المانع: ”انتقل إلى رحمة الله الزميل عناد المطيري الله يرحمه رحمة واسعة وخالص العزاء لأسرته الكريمة وعموم قبيلة مطير العزيزة ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

إنتقل إلى رحمة الله الزميل عناد المطيري الله يرحمه رحمه واسعه وخالص العزاء لأسرته الكريمه وعموم قبيلة مطير العزيزه ومحبيه إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Qu7OaKKIak — سليمـان المانع (@sulimanalmanah) March 17, 2022

كما شارك الشاعر عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ في نعي الراحل بتغريدة جاء فيها: ”إنّا لله و إنّا إليه راجعون اللهم اغفر لعبدك #عناد_المطيري واسكنه فسيح جناتك“.

أنّا لله و أنّا إليه راجعون اللهم اغفر لعبدك #عناد_المطيري واسكنه فسيح جناتك 🤲 pic.twitter.com/aEO0LTPlZp — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) March 17, 2022

وكتب الشاعر ناصر القحطاني: ”رحم الله الشاعر الكبير #عناد_المطيري وغفر له وجعل ما أصابه كفارة لجميع ذنوبه، وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.. تعازينا إلى ذويه ومحبيه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

رحم الله الشاعر الكبير #عناد_المطيري وغفر له وجعل ما أصابه كفارة لجميع ذنوبه ، وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين..

تعازينا إلى ذويه ومحبيه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. #عناد_المطيري_في_ذمة_الله pic.twitter.com/YMGsPbGEwo — ناصر القحطاني (@n_kahtani) March 17, 2022

وعلق الشاعر عبدالله الطفيلي: ”الشاعر #عناد_المطيري في ذمة الله اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

الشاعر #عناد_المطيري في ذمة الله

اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك

وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/tBbdcVn7M0 — عبدالله الطفيلي (@Saann4666622) March 17, 2022

فيما رثاه الصحفي محمد علي الحربي: ”وانطفأت شمعة.. الأخ العزيز الشاعر الكبير #عناد_المطيري في ذمة الله.. أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يثبته ويكرم منزله ويرفع منزلته ويرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم ويجعل ما أصابه تكفيراً ورفعة منزلة.. خالص العزاء للوطن ولأسرته الكريمة ولقبيلة مطير العزيزة“.

وانطفأت شمعة.. الأخ العزيز الشاعر الكبير #عناد_المطيري في ذمة الله.. أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يثبته ويكرم منزله ويرفع منزلته ويرزقه لذة النظر إلى وجهه الكريم ويجعل ما أصابه تكفيراً ورفعة منزلة.. خالص العزاء للوطن ولأسرته الكريمة ولقبيلة مطير العزيزة. pic.twitter.com/6bwtPtOdkx — د. محمد علي الحربي (@mainharbi) March 17, 2022

كما نعاه الشاعر نايف عبدالرحمن العتيبي: ”اليوم فقدنا صديق وزميل وشاعر مبدع وعلاقة امتدت 40 عام من المودة رحم الله ابا أحلام وجعل ما اصابه طهور وتكفير ورفعة في الجنة . صادق العزاء لزوجته وبناته وعظم لهم الاجر. زرته في المستشفى اكثر من مرة ووجدت فيهم الصبر والامل الذي لم ينقطع من رحمة الله“.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد عانى الشاعر المطيري من المرض العضال مدة عامين، وفقد وعيه أكثر من مرة، قبل أن يغيبه الموت، الخميس.

وبرز الشاعر السعودي عناد المطيري في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ويعتبر من جيل الرواد الأول في كتابة النص الشعري الحديث.

ومن المقرر الصلاة على الشاعر عناد المطيري، اليوم الجمعة، في جامع الراجحي في العاصمة الرياض.