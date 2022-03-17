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وفاة الشاعر السعودي مهاوش الهروال بحادث سير
تاريخ النشر: 17 مارس 2022 9:18 GMT
تاريخ التحديث: 17 مارس 2022 11:20 GMT

وفاة الشاعر السعودي مهاوش الهروال بحادث سير

توفى الشاعر السعودي الشاب مهاوش الهروال يوم الثلاثاء إثر تعرضه لحادث سير، وفق ما أعلنه شقيقه. وقال شقيق الشاعر الراحل، هتاش الهروال، عبر حسابه في موقع التواصل

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المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

توفى الشاعر السعودي الشاب مهاوش الهروال يوم الثلاثاء إثر تعرضه لحادث سير، وفق ما أعلنه شقيقه.

وقال شقيق الشاعر الراحل، هتاش الهروال، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ إن شقيقه مهاوش بن منير الهروال المرشدي لقي مصرعه بعد تعرضه لحادث سير على طريق عفيف البجادية.

وإثر ذلك، شارك عدد كبير من السعوديين عبر هاشتاغ #مهاوش_الهروال في موقع التواصل ”تويتر“، داعين للشاعر بالمغفرة والرحمة، ومعبرين عن حزنهم على وفاته.

ونعاه رجل الأعمال سامي بن هديب، في تغريدة ”لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم “ الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه “ ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، أسئل الله أن يجعله من أهل الجنه ويعفو عنا وعنه ويسكنه فسيح جناته“.

وكتب الصحافي في صحيفة ”سبق“ بدر العتيبي ”توفى صاحب هذا البيت المؤثر، والمعبّر، رحمه الله ووسّع مدخله، لا يُعلم انتهى عمره قبل حزنه، أو مات وانتهت كل حاجة، رخيصة هي الحياة، لا يوقفها رحيلك ولا ينتهي كمدها وأنت تكابدها“.

كما كتب الشاعر مرهب البقمي ”الله يغفر له ويتجاوز عنه ويبدل سيئاته حسنات، عزاؤنا لأسرته وذويه“.

بدوره، علق الصحافي محمد الرزقي ”توفى الشاعر: #مهاوش_الهروال نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ورثته المغردة ”لاما“ بأبيات الشعر خاصته ”يقول رحمة الله عليه بكرا تزين وينتهي حزن الأيام ولا نموت وتنتهي كل حاجة.. للأسف انتهت في حياته كل حاجه الله كاتب له الخير والله أعلم، الله يرحمه ويغفر له ويجعله في الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين“.

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وكان الشاعر مهاوش الهروال خص بيتي شعر كان كتبهما في عام 2016 بخاصية ”التعليق الثابت“، طوال هذه المدة، على حسابه في ”تويتر“: ”بكرا تزين وينتهي حُزن الأيام والا نموت وتنتهي كل حاااجه“.

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وأثارت هذه الأبيات التي تم تداولها على نطاق واسع، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل، إذ رأوا فيها أن الشاعر تنبأ بطريقة ما بموته، الذي كان ينتظره.

ولقي العديد من المشاهير في المملكة مصرعهم بسبب حوادث السير، كان آخرهم المشهورة ساز القحطاني، التي توفّت أمس الأربعاء.

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