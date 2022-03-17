"نبي هيونة في الرياض".. شقيق هيا الشعيبي يطلب دعمها للعودة إلى السعودية

طلب شقيق الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، ثامر الشعيبي، من السعوديين مشاركته في هاشتاغ ”نبي هيونة في الرياض“ عبر موقع التواصل ”تويتر“ بدعوى دعمها للسماح لها بالمشاركة في الفعاليات الفنية فيها.

وقال ثامر عبر حسابه في ”سناب شات“ إنه يوجه رسالة خاصة لأهالي المملكة، طالبا ”فزعتهم“، مبررا ذلك بأن ”هيا الشعيبي اشتاقت لأهل السعودية، وترغب في المشاركة بمسرحية فيها“.

وطالب متابعيه بالتصويت على الهاشتاغ ”نبي هيونة في الرياض“ في محاولة للضغط على ما يبدو، للسماح لها بالمشاركة في الفعاليات الفنية بالمملكة.

وشدد على أن ”هيا اشتاقت للجمهور السعودي والوقوف على خشبة المسرح في السعودية“، لافتا إلى أن ”شقيقته كانت من أوائل الفنانات اللواتي وقفن على المسرح في المملكة“.

وألمح إلى أن هناك مَن ”لفّق وظلم شقيقته“، معلقًا ”كل من لفق وظلم هيا أختي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا يمكن هيا تغلط ولا بكلمة على أهل السعودية، وكل اللي تشوفونه بروباغندا إعلامية ومكيدة، وكل إنسان ناجح له أعداء، وهيا لأنها نجحت فيكم يا أهل السعودية ويا أهل الخليج صار لها أعداء كثر، وطلعت عليها إشاعات كثيرة“.

ونفى ثامر الشعيبي أن تكون شقيقته ممنوعة من دخول السعودية، مؤكدا أنهم ”يدخلون إليها بشكل عادي“، إلا أنه أشار إلى أنها ممنوعة من المشاركة فنيا فيها فقط، خاصة في موسم الرياض.

ويأتي نفي شقيق الفنانة الكويتية مناقضا لتصريحات لها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، حين ظهرت وهي متأثرة في مقطع فيديو، مؤكدة أنها تتمنى زيارة البوليفارد في السعودية، لكنها ”ممنوعة من الدخول“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الفنانة الكويتية استعادة جمهورها السعودي، بعد عامين من صدور قرار بمنعها من دخول المملكة، بسبب ما قيل إنه إساءتها للسعوديين.

وقبل نحو أسبوعين وجهت هيا الشعيبي رسالة للسعوديين، بعد دعوة العديد من الفنانين الكويتيين للمشاركة في الفعاليات الفنية في المملكة.

وقالت الفنانة الشعيبي إنها كانت ”سعيدة جدّا“، بمشاركة زملائها الفنانين من الكويت بالفعاليات الفنية في السعودية، وخاصة الفنانة نوال الكويتية.

وأشادت هيا عبر حسابها في ”سناب شات“ بالجمهور السعودي، واصفة إياه بالجمهور ”القوي والجميل“.

ورغم تصريحات الفنانة الكويتية المستمرة بأنها ”تعرضت للظلم“، إلا أن سعوديين أكدوا أن الفنانة لم تقدم اعتذارا رسميا عما بدر منها من إساءة إلى حد اللحظة.