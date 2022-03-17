السعودية .. القبض على المعتدي على المودل هيما

أعلن الوليد العجلان وهو مقرب من المودل السعودي، المعروف بـ“هيما“، عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على المعتدي على هيما.

وعلق الوليد العجلان في منشور عبر حسابه في ”سناب شات“: ”الحمدلله أبشركم بأنه تم القبض على المعتدي على هيما“.

واكتفى العجلان بإعلان القبض على المعتدي، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، فيما لم يعلق المودل هيما على خبر القبض على المعتدي عليه.

وكان المودل السعودي هيما كشف في وقت سابق عن تعرضه لاعتداء عنيف من قبل أشخاص، لم يتضح ما إن كان يعرفهم، أم كانوا مجهولين.

وظهر المودل هيما في مقاطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“، وهو يتحدث عن واقعة الاعتداء عليه بشكل مقتضب، موثقًا ،في الوقت ذاته، الإصابات التي تعرّض لها في أنحاء مختلفة من جسده.

وأكد وهو يبدو متأثرًا أنه ”يواجه صعوبة في تحريك يديه بعد تعرضهما لإصابات، كما لا يستطيع المشي بسهولة“.

وعبر المودل هيما عن استغرابه من الاعتداء عليه، معلقًا أنه ”لم يتوقع في يوم من الأيام أن يتعرض لهذا الحدث “.

وشدد على أنه ”لا يمكنه التطرق أكثر إلى تفاصيل الواقعة، نظرًا لأن الجهات الأمنية تولت التحقيق فيها، ولم يتم السماح له إلى حد الآن بالحديث علنًا عنها“.

وقال إنه ”شعر بالقهر بعد ما أصابه، خاصة مع عجزه عن التحرك بسبب إصاباته“، لافتا إلى أنه ”لم يتخيل مطلقًا أن تجلب له الشهرة اعتداء كهذا“.

وقال ”ما توقعت بيوم من الأيام أن الشهرة تكون السبب في إني رح أموت، ما توقعت قط، الشهرة فيها خير وفيها شر“.

وألمح المودل هيما على ما يبدو أن المعتدين عليه على معرفة به، إذ شدد على أنه ”يجب على المرء ألا يثق في أيّ كان“: ”ومو أي شخص نثق فيه، أنا ما أدري وش الطيبة اللي فيني، ما أدري ليش أنا طيب، ندمان اني كنت طيبا، ودي أتكلم بس ما اقدر، ولا أريد أن أبدو ضعيفا أمامكم، ما توقعت في يوم من الأيام أن أظهر أمامكم بهذا الضعف (..)“.

ونشر المشهور السعودي أيضًا بضع صور للإصابات التي لحقت به، بما فيها ”جرح قطعي“ يبدو أنه تعرض له بواسطة آلة حادة في أثناء الاعتداء.

وظهر المودل هيما لاحقًا في مقطع فيديو بعد أن حلق شعره، مبينًا أنه ”كان بحاجة إلى التغيير في مظهره“.