مسلسل "الاختيار 3".. أحداث "مهمة" من داخل القصر الرئاسي بمشاركة نجوم كبار

يترقب عشاق الدراما المصرية، عرض الجزء الثالث من مسلسل ”الاختيار“ في الموسم الرمضاني الذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل.

ويتناول الجزء الثالث من العمل الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للدولة المصرية، أحداثا بارزة حدثت خلال الأعوام العشرة الماضية، فيما سيتم تجسيد عدد من الشخصيات ”المهمة“.

وتدور أحداث الجزء الثالث، في نفس النسق والخط الدرامي الذي بدأه الجزء الأول، وإن كان في الجزء الثالث يحمل أحداثا ”أكثر سخونة“، إذ سيتناول أحداثا مهمة من داخل القصر الرئاسي.

وفي هذا الجزء، سيتم تجسيد شخصية الرئيس السابق محمد مرسي لأول مرة في الدراما، كما سيتم تجسيد شخصية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، مثل مرشد الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر.

ويقوم بأدوار البطولة في هذا الجزء، 3 من كبار نجوم مصر، هم أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى الفنان ياسر جلال الذي يقدم خلال المسلسل شخصية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.

وسيقدم صبري فواز شخصية محمد مرسي، ويقدم الفنان سيد رجب شخصية مرشد الإخوان محمد بديع، كما يقدم خالد الصاوي شخصية خيرت الشاطر.

والجزء الثالث من المسلسل يكتبه السيناريست هاني سرحان، الذي كتب الجزء الثاني أيضا. وهو من إخراج بيتر ميمي، الذي قدم الجزأين السابقين

ومن الفنانين اللذين يشاركون في البطولة أيضا: بيومي فؤاد، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام.

ميزانية ضخمة

وعلى مدار العامين الماضيين، حقق المسلسل المصري ”الاختيار“، نجاحا، وحظي بمشاهدة مصرية وعربية واسعة، لتناوله فترة حرجة من تاريخ مصر الحديث.

ويسلط المسلسل الضوء على جهود رجال الجيش والشرطة المصرية في التصدي للعمليات التي تنفذها الجماعات المتشددة في مصر

وقال بيتر ميمي مخرج المسلسل في تصريحات تليفزيونية، إن ”ميزانية المسلسل ضخمة، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدولة متمثلة في الجيش والشرطة، حيث يتم استخدام الدبابات والأسلحة الخاصة بالجيش في التصوير، كما يعمل قطاع كبير من الضباط على تدريب الممثلين على استخدام الأسلحة المختلفة، وكيفية القيام بمناورات عسكرية“.

عمل وطني

وعن رأيه في المسلسل يقول الناقد الفني المصري مجدي علي، إنه ”عمل وطني، ويتحدث عن بطولات قام بها الشعب المصري أجمع، وليس رجال الجيش والشرطة فقط، وهذه البطولات يجب أن تسطر ليتعرف عليها الأجيال القادمة“.

وأضاف علي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”المسلسل يحظى بدعم كبير من الدولة المصرية، وترعاه الشؤون المعنوية بالجيش المصري، وتذلل له كل الصعاب ليخرج بشكل لائق، وهذا أمر طبيعي، فكل الدول تفعل ذلك، فتركيا مثلا تقوم بإنتاج مسلسلات تتحدث عن أمجاد العثمانيين، ومحمد الفاتح وغيره، كذلك أمريكا وغيرها“.

ينقصه بعض الأشياء

أما الناقد أحمد مصطفى فيرى أن المسلسل ”ينقصه بعض الأشياء لينال المصداقية الكاملة للجمهور، وهي أن المؤلف يعرض كل ما هو إيجابي عن أفراد الجيش والشرطة، ويظهرهم دون سلبيات، وهذا ليس صحيح، فكل إنسان له أخطاء، ويجب أن يتم إظهارها مع الإيجابيات حيث يشعر الجمهور أنه يعرض الحقيقة كاملة“.

وأوضح مصطفى في تصريحاته لـ“إرم نيوز“ أن ”ميزانية المسلسل هي أكبر ميزانية شهدها عمل فني في مصر“، مشيرا إلى أنه ”أسهم في تخريج دفعة كبيرة من الممثلين المميزين، اللذين أثبتوا قدراتهم التمثيلية، وأصبحوا محط أنظار المنتجين“.

ويرى المخرج جمال العدل بدوره أن مسلسل الاختيار ”ينقصه تناول الجانب الآخر من حياة أفراد الجيش والشرطة، وهو المنزل، وحياتهم الشخصية، فليس صحيحا التركيز على حياتهم العملية فقط“.

وأضاف العدل أن ”المسلسل ناجح حتى وإن لم يقوم ببطولته نجوم صف الأول، فالبطل في هذا المسلسل هو السيناريو، وأي شخص يجسد دور البطولة سيحقق نجاحا“.