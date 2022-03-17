الفنانة فردوس عبدالحميد تهاجم إطلالة "ويجز": "تقليد وأمر دخيل على مجتمعنا"

هاجمت الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد، مواطنها مطرب الراب ويجز، بسبب إطلالته المثيرة للجدل خلال حفله الذي أقيم مساء الإثنين الماضي في موسم الرياض.

وكان ويجز تعرض لموجة انتقادات واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مرتديا ”ألوانا غريبة غير متناسقة“ بحسب ما أوردته تعليقات الناشطين.

واستنكرت فردوس عبد الحميد خلال لقائها يوم الأربعاء، في برنامج ”الحياة اليوم“، المذاع عبر فضائية ”الحياة“ المصرية، ظهور أحد المطربين، وهو يغني مرتديا ”شورت وملابس غريبة“، بحسب وصفها.

ولم تذكر فردوس، اسم ”ويجز“ بشكل صريح.

وترى الفنانة المصرية أن إطلالة ويجز ”استنساخ وتقليد لبعض المطربين في الغرب“، قائلة: ”مش قضية تقليد الآخرين، ولكن أقلد نفسي، يكون لي استايل معين بفرضه على الآخرين، مش إحنا مصر اللي نبُصّ لأشياء تحدث بره ونقلدها“.

وطالبت فردوس عبدالحميد، الدولة، بضرورة التصدي لمثل هذه الحالات، معتبرة أن ”الطريقة التي ظهر بها مغني الراب دخيلة على المجتمع المصري ولابد من السيطرة عليها للحفاظ على الشباب المصري وفكره“.

وتابعت: ”ده مش مجتمعنا على الإطلاق، ولا يجب السكوت عليه؛ لأنه بينخر في صميم صميم شبابنا، ولازم يبقي في نوع من السيطرة شوية“.

وفردوس عبدالحميد ليست وحدها التي هاجمت مطرب الراب ويجز على إطلالته المثيرة للجدل، فبجانب الانتقادات وموجة الهجوم الذي تلقاها المطرب من قبل الجمهور، هاجمه صباح الأربعاء الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في مصر، واصفا تلك الإطلالة بـ“اللوك الغريب“.

واعتبر هاني شاكر، أن ظهور ويجز بهذه الطريقة، خسارة للعلامة التجارية ”فالنتينو“ التي ظهرت على الملابس الغربية التي ظهر بها مغني الراب.

كما وصف هاني شاكر ظهور ويجز بهذه الإطلالة بـ“المضحك المبكي“ قائلا: ”رأيي الشخصي إن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت“.

وأثار مغنى الراب المصري، جدلا واسعا بسبب إطلالته الغريبة في حفله الغنائي على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية مساء يوم الاثنين ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سعر الملابس التي ارتداها ويجز، حيثُ اتضح أن ”الشورت“ من تصميم العلامة التجارية ”فالنتينو“، ويبلغ سعره 1845 دولارًا أمريكيًا.

في حين يبلغ سعر المعطف الأخضر الذي كان يرتديه ويجز 1850 جنيها إسترلينيا، ويبلغ سعر القميص 890 جنيها إسترلينيا، وكانت الإطلالة بالكامل من مجموعة ”فالنتينو“ لربيع 2022.