الفنان حسام داغر: يبدو أنني دخلت "نادي مرضى الضغط".. بحاجة لدعواتكم

كشف الفنان المصري حسام داغر، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أيام دخل على إثرها إلى المستشفى.

وقال حسام داغر في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”منذ يومين شعرت بآلام شديدة.. شعرت أن رأسي سيتحطم“.

وأضاف: ”وبعد قياس الضغط اكتشفت أنه مرتفع للغاية، ولجأت لكل الأدوية والأعشاب التي تخفض الضغط ولكنها لم تأت بنتيجة“.

وتابع: ”ذهبت للطبيب فأعطاني بعض الأدوية التي خفضت الضغط شيء ما، لكنه أوصاني بعمل فحوصات وتحاليل، وبالفعل أجريتها“.

وأردف بالقول: ”ارتحت إلى حد ما.. ولكن الضغط يعاود الارتفاع من فترة لأخرى“.

وواصل الفنان المصري: ”ذهبت صباح اليوم (الأربعاء) للمستشفى وتم إبقائي لساعات، لكن الطبيب سمح بخروجي لاحقا، على أن أتابع معه بشكل دوري، وأقوم بالاتصال به إن عاود الضغط الارتفاع بهذه النسبة مرة أخرى“.

وقال: ”كتب لي الطبيب بعض الأدوية التي سأتناولها لمدة أسبوع، ثم سأجري الفحص مرة أخرى لنرى إن كان هناك تحسن أم لا“.

وطالب داغر الجمهور بـ“الدعاء له، وأن يكون الأمر بسيطا ولا يحتاج لجراحة“.

وكان حسام داغر قد كتب منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ طمأن خلاله جمهوره بعد خروجه من المستشفى، وكتب فيه: ”الحمد لله خرجت من المستشفى رجعت البيت بقيت أحسن الحمد لله طلبوا مني متابعة الضغط واقيسه كذا يوم لتحديد السبب“.

وتابع: ”بشكر كل صحابي اللي جم (جاؤوا) المستشفى اطمنوا عليا عامر وحمزة العيلي ووحيد وإبراهيم نور وأمنية وأمير الحديدي وعبدالوهاب وأختي سهى وريهام وكل اللي قلقتهم، أخواتي محمد ونهي وأحمد ودكتور أحمد سمير وعلي وكل اللي اتصل بيا وكل اللي كتبو لي واطمنوا عليا ودعولي“.

وأضاف: ”دعواتكم هي اللي خلتني أحسن أنا بس موضوع الضغط ده جديد عليا وشكلي كده دخلت نادي بتاعه على رأي سما إبراهيم صديقتي بشكرك وبشكر كل اللي اطمنوا عليا وكتبولي لو أقدر هشكر واحد واحد بس الدكتور طلب مني الراحة يومين والابتعاد عن الموبايل والتوتر وتنظيم الأكل واشرب مية كتير لأني فعلا كنت مهمل فيها جدا“.

وختم داغر منشوره قائلا: ”خلوا بالكم من نفسكم ويا رب متشوفوش وحش أبدا فيكم أو في حبايبكم“.

يشار إلى أن حسام داغر فنان مصري اشتهر بالأعمال الكوميدية، وهو خريج كلية الطب، لكنه امتهن التمثيل منذ أن كان طالبا بالجامعة، ودرس التمثيل بأمريكا، كما أنه يدرس التمثيل بدار الأوبرا المصرية.

ومن أبرز أعمال حسام داغر، فيلم ”أمير البحار“، ومسلسل ”حبيشة“، وفيلم ”بنك الحظ“، ومسلسل ”السيدة زينب“، ومسلسل ”اللعبة“.