أحمد حلاوة ينفي شائعات وفاته ويكشف آخر تطورات حالته الصحية

نفى الفنان المصري أحمد حلاوة ما أشيع خلال الساعات الماضية حول وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بخير، وسيخرج قريبًا من المستشفى.

وتداولت مواقع صحفية محلية خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

ونشر ”حلاوة“ بعضًا من الأخبار التي كتبت عن وفاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، وعلق عليها: ”إلى كل الأحبة والأصدقاء، وكل من سأل عني، الحمد الله أنا بخير، وسأخرج من المستشفى قريبًا للنقاهة“.

ووجه ”حلاوة“ الشكر لجمهوره، قائلًا: ”أشكركم جميعًا على اهتمامكم، وأطمئنكم أنني بخير والحمد الله“.

وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان المصري قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة والدها الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا، لتعلن بعدها بأيام أن الحالة غير مستقرة، وأنه يعاني من نقص الأكسجين في الدم.

وكشفت مؤخرًا عن الحالة الصحية لوالدها، موضحة أن حالة والدها الصحية حرجة للغاية، مشيرة إلى أن وضعه ”لا يطمئن“، حيث يعاني من تبعات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرًا.

وأضافت ابنة الفنان في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن والدها داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، ويعاني من انخفاض بنسبة الأكسجين في الدم، مشيرة إلى أنها متواجدة معه باستمرار، لكنه ممنوع من الزيارة بأمر من الفريق المعالج.

وأشارت هبة حلاوة إلى أنها تلقت اتصالات عديدة من زملاء وتلاميذ والدها للاطمئنان عليه، كما أن نقابة الممثلين تتابع تطورات حالته باستمرار، مطالبة الجمهور بالدعاء له، عسى أن يستجيب الله لدعائهم.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلاوة واحد من أهم الفنانين المصريين، وتتلمذ على يديه العديد من الممثلين في المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأعمال المسرحية، والتلفزيونية، والسينمائية، وتم تكريمه مؤخرًا بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

يشار إلى أن الوسط الفني في مصر والعالم العربي فقد العشرات من الفنانين، والأدباء، والموسيقيين، والإعلاميين، والمثقفين، الذين رحلوا عن الدنيا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وكان أبرزهم: سمير غانم، وزوجته دلال عبدالعزيز، وقبلهما رحلت رجاء الجداوي، ومن بعدها وائل الإبراشي، وإلياس الرحباني، وجرير منصور، وجلال الشرقاوي، وغيرهم الكثير.