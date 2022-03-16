قناة كويتية تثير الجدل بتمويه أجساد الممثلات في مسلسل سوري شهير

أثارت صور من المسلسل السوري ”الكواسر“ الذي يتم عرضه حالياً على قناة ”دراما“ الكويتية جدلاً واسعاً بين النشطاء، عقب أن أظهرت الصور بعض الشخصيات النسائية بطريقة غير واضحة من خلال تمويه وإخفاء المناطق المكشوفة من أجسادهنَ.

وتداولت حسابات إخبارية إضافة إلى النشطاء صوراً ومقاطع فيديو ملتقطة من شاشات التلفزة للمسلسل السوري، قيل إنها مأخوذة من العمل أثناء عرض حلقاته عبر القناة الكويتية.

وتم تمويه أجزاء مكشوفة من جسدي الفنانتين، السورية سوزان نجم الدين والأردنية صبا مبارك.

و“الكواسر“ مسلسل سوري من نمط الميلودراما التاريخية التي عرفت بوصف الفانتازيا، وهو يعتبر الجزء الثاني من مسلسل ”الجوارح“، من إخراج نجدت إسماعيل أنزور، وتمثيل نخبة من الفنانين السوريين، منهم أسعد فضة وسلوم حداد ورشيد عساف ومها المصري وآخرون.

وأفادت الحسابات الإخبارية والنشطاء ”بأن التمويه تم من قبل القناة الكويتية لإخفاء الأجزاء المكشوفة من أجساد الفنانات“، ما أثار استغراب كثير من النشطاء الذين اعتبروا هذا التصرف غريبا وغير مبرر، لا سيما أن العمل سبق أن تم عرضه عبر قنوات محلية وعربية.

وانتقد المحامي إبراهيم النجادة تمويه صور الفنانات، قائلاً: ”قناة دراما بتلفزيون الكويت ”مغبشه“ شي ما يبين أصلا من مسلسل عربي (الكواسر)! لا بارك الله بالخوف اللي انتو عايشين فيه.. دامكم مو قد مناصبكم وتخافون من ظلكم ليش مچلبين بكراسيكم؟!“.

وقال ناشط يُدعى ناصر تعليقاً على الصور: ”تدري عاد انا عبالي تلفزيون بيتنا خربان زين ما اخذت واحد يديد شدعوووه يبا وهذا وزير اعلامنا شباب وواعي ومثقف !! اتوقع بيغزرها علينا كارتوون برمضان بدال مسلسلات شكله بنرد حق ايام بو قتاده وقطعه 13“.

وأعاد الناشط فايز العتيبي نشر الصور والتغريدات المعلقة عليها، متسائلاً إن كان هناك أحد غيره يعرف ويتابع قناة الدراما التي افتتحت قبل أقل من عامين.

ورغم الانتقادات، فقد أشاد آخرون بتعتيم وتمويه الصور، معتبرين أن ذلك ”فعل محمود ودعوة للحشمة وامتثال للتعاليم الإسلامية“، وفق قولهم.

ولم تصدر المحطة التلفزيونية أو وزارة الإعلام أي بيان رسمي بشأن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل لتأكيدها وتبرير ذلك أو نفيها، رغم الجدل الدائر بشأنها.

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتداوله النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقناة ”الدراما“ الكويتية قناة محلية تم افتتاحها في حزيران/ يونيو عام 2020، في ذروة الإغلاق الذي عاشته الكويت إثر أزمة فيروس كورونا؛ بهدف توفير الترفيه للمواطنين والمقيمين الذين فقدوا آنذاك معظم الأجواء الترفيهية التي اعتادوها من ارتياد المطاعم والمقاهي والديوانيات والسفر أوقات العطل الرسمية.

وتم إطلاق القناة تحت اسم ”خلك بالبيت“ وخُصصت لعرض أعمال درامية كويتية وخليجية وعربية قديمة، ليتم مطلع العام الحالي تغيير اسم القناة إلى قناة ”دراما“.