هل كان انسحاب كمال أبورية ثم عودته إلى "المداح 2" بقصد الترويج؟

أثار الفنان المصري المخضرم كمال أبورية قبل أيام أزمة كبيرة، بعد إعلانه الانسحاب من مسلسل ”المداح“ في جزئه الثاني الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، ويقوم ببطولته للعام الثاني على التوالي الفنان حمادة هلال.

وكان كمال أبورية قد أعلن أن انسحابه جاء بسبب عدم تقدير مشواره الفني، وأن تغييبه عن ملصقات الإعلانات الخاصة بالمسلسل كان يمثل إهانة لتاريخه الفني، على حد تعبيره، قبل أن يعلن عودته مجدداً لاستكمال مشاهده في المسلسل.

وثارت تساؤلات في الأوساط المصرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطوة الانسحاب ثم العودة، وهل كانت بهدف ترويج الفنان لنفسه أم للمسلسل، الذي سيحاول أن يحجز له مكاناً متقدماً بين عشرات المسلسلات المصرية والعربية والخليجية طوال شهر رمضان.

واعتاد الكثير من الفنانين المصريين على إشعال حرب ”الترندات“ لتصدر أحاديث الناس والمواقع الإلكترونية قبل إطلاق أي عمل فني؛ وذلك بهدف الترويج له ولأبطاله، وهو ما ألفه المجتمع المصري كثيراً في السنوات الأخيرة.

وقال كمال أبو رية لـ“إرم نيوز“ إن الأزمة انتهت بينه وبين الجهة المنتجة للمسلسل بعد إرسالها مندوبا عنها لمنزله والتفاوض معه؛ من أجل عودته من جديد، وتوضيح وجهات النظر لإنهاء الخلاف، وتنفيذ مطالبه في خطة الدعاية الخاصة بالمسلسل.

وأشار الفنان المصري إلى أن الخطة الدعائية للمسلسل تم تعديلها بالفعل، وتداركت الجهة المنتجة خطأ تجاهله في الترويج للمسلسل، وهو ما دفعه للترحيب باستكماله باقي مشاهده في المسلسل وإنهاء الخلاف.

وحول ضيق الوقت الذي تحدث عنه في تصريحاته عند انسحابه، وصعوبة استكمال تصوير المسلسل، أكد كمال أبو رية أنه سيتم تدارك الأمر، خاصة وأن التصوير لم يتوقف فيما يخص المشاهد التي لم يتواجد فيها، فضلا عن أنه سيتم تكثيف ساعات التصوير خلال الأيام الحالية لانتهاء تصوير باقي مشاهده.

وبرر أبو رية انسحابه السابق من المسلسل بأن ”الجهة المنتجة للمسلسل أخلت بتعاقدها معه فيما يخص الخطة الدعائية، بعدما فوجئ بعدم وجوده وتجاهله في اللافتات الدعائية المنتشرة في شوارع العاصمة المصرية القاهرة“.

وقال الفنان في تصريح حينها لـ“إرم نيوز“ إنه عقب اكتشاف تجاهله في الدعاية الخاصة بالمسلسل رفض استكمال التصوير، وتحدث مع مسؤولي الجهة المنتجة للمسلسل التي أكدت له أن الخطة الدعائية مسؤولية الجهة التي تعاقد معها لعرض المسلسل، وليس جهة الإنتاج، لكنها ستنظر الأمر.

وعن تفاصيل الأزمة تابع: ”جهة الإنتاج طلبت مني الانتظار وسوف تعدل الأمور ويتم تقدير مسيرتي الفنية، وانتظرت 15 يوماً ولكن لم يتغير شيء، لذلك قررت الانسحاب النهائي من العمل وعدم استكمال مشاهدي احتراما لتاريخي“.

وأعرب ”أبو رية“ عن استيائه من الطريقة الذي اعتبرها ”إهانة لمشواره الفني“ بعدم وجود صورته نهائياً في دعاية المسلسل، في الوقت الذي وجد فيه أشخاصا لم يسمهم أقل منه فنيا وتاريخيا“، بحسب وصفه.

وأشار الفنان المصري إلى أنه عقب اتخاذه قرار الانسحاب من المسلسل تواصل مع نقابة المهن التمثيلية في مصر، التي أكدت له أحقية وجوده في الدعاية نظراً لمشواره الفني الكبير، وشددت على مساندته في موقفه ضد جهة المسلسل“، بحسب قوله.

وتدور قصة مسلسل المداح حول شخصية ”صابر المداح“ الذي يؤديها بطل العمل الفنان حمادة هلال، وهو رجل متدين ومحبوب تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأساً على عقب.

ويشارك حمادة هلال في بطولة الجزء الثاني المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل الفنانون هبة مجدي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وكمال أبو رية الذي أعلن انسحابه، بالإضافة إلى آخرين.

وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في الجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته مع حمادة هلال الفنانون نسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبد الناصر، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وآخرون.