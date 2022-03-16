وفاة مشهورة سناب شات السعودية ساز القحطاني

أعلن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي مشعل خلف، اليوم الأربعاء، وفاة مواطنته وصديقته مشهورة سناب شات، ساز، المشهورة باسم ”ساز القحطاني“.

ونعى مشعل خلف، صديقته عبر حسابه الشخصي على ”سناب شات“، بآية قرآنية، ولم يكشف سبب وفاة ساز القحطاني، ولا ملابسات الوفاة أو أي معلومات تتعلق بالدفن أو الجنازة، إذ اكتفى بإعلان خبر الوفاة وكتب: ”البقاء لله.. انتقلت إلى رحمة الله ساز الله يرحمها ويغفر لها“.

في المقابل تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار المشاهير أن سبب وفاة السعودية ساز القحطاني هو حادث سير بطريق العروبة في المملكة العربية السعودية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل خاصة تويتر مقطع فيديو تظهر فيه سيارة بعد تعرضها لحادث سير مروع وقد اشتعلت فيها النار تماماً، وبدأ وسم #ساز_القحطاني يتصاعد في تويتر وسط تبادل للمعلومات حول وفاة المشهورة وأسبابها وملابسات ما حصل.

يشار إلى أن مشعل خلف ظهر مع صديقته مشهورة ”سناب شات“، شاز القحطاني، في أكثر من مناسبة، ووثق ظهورها معه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق ”سناب شات“، وظهرت وهو يرحب بها عندما كانت تستقل بصحبته سيارته.

كما تداول نشطاء عبر ”تويتر“ أنباء غير مؤكدة، أن مشهور مواقع التواصل الاجتماعي شاهر الشيباني كان بصحبة شاز في السيارة وتوفي معها، ولم يسلم من الهجوم الذي طال القحطاني.

وعقب تداول خبر الوفاة على نطاق واسع، تذكر نشطاء فيديوهات مثيرة للجدل لساز القحطاني، وتعرضت لهجوم حاد في بعض التعليقات رغم إعلان خبر وفاتها.

في المقابل انتقد آخرون موجة الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها، طالبين لها الرحمة والدعاء وعدم الشماتة في المتوفى.

واشتهرت ساز القحطاني، بإثارة الجدل، ونشر الفيديوهات الراقصة في الحفلات والأماكن العامة، عبر حسابها في سناب شات، وتجد تفاعلا واسعا على تلك الفيديوهات.