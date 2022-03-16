المودل السعودي هيما يكشف عن تعرضه لضرب مبرّح

كشف المودل السعودي الشهير بـ“هيما“ عن تعرضه لاعتداء عنيف من قبل أشخاص، لم يتضح ما إن كان يعرفهم، أم كانوا مجهولين.

وظهر المودل هيما في مقاطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“، وهو يتحدث عن واقعة الاعتداء عليه بشكل مقتضب، موثقًا في الوقت ذاته، الإصابات التي تعرّض لها في أنحاء مختلفة من جسده.

وأكد وهو يبدو متأثرًا أنه ”يواجه صعوبة في تحريك يديه بعد تعرضهما لإصابات، كما لا يستطيع المشي بسهولة“.

وعبر المودل هيما عن استغرابه من الاعتداء عليه، معلقًا أنه ”لم يتوقع في يوم من الأيام أن يحدث له هذا“.

وشدد على أنه ”لا يمكنه التطرق أكثر في تفاصيل الواقعة، نظرًا لأن الجهات الأمنية تولت التحقيق فيها، ولم يتم السماح له إلى حد الآن للحديث علنً ا عنها“.

وقال إنه ”شعر بالقهر بعد ما أصابه، خاصة مع عجزه عن التحرك بسبب إصاباته“، لافتا إلى أنه ”لم يتخيل مطلقًا أن تجلب له الشهرة اعتداء كهذا“.

وقال ”ما توقعت بيوم من الأيام أن الشهرة تكون السبب في إني رح أموت، ما توقعت قط، الشهرة فيها خير وفيها شر“.

وألمح المودل هيما على ما يبدو أن المعتدين عليه على معرفة به، إذ شدد على أنه ”لا يجب على المرء أن يثق في أي أحد“: ”ومو أي شخص نثق فيه، انا ما ادري وش الطيبة اللي فيني، ما أدري ليش كنت طيب، ندمان اني كنت طيب، ودي اتكلم بس ما اقدر اتكلم، ولا ودي اكون ضعيف قدامكم، ما توقعت يوم من الأيام إني أظهر لكم بهذا الضعف (..)“.

ونشر المشهور السعودي أيضًا بضع صور للإصابات التي لحقت به، بما فيها جرح قطعي يبدو أنه تعرض له من إصابات بآلة حادة نتيجة الاعتداء.

وظهر المودل هيما لاحقًا في مقطع فيديو بعد أن حلق شعره، مبينًا أنه ”كان بحاجة إلى التغيير في مظهره“.

وسبق أن تعرّض المودل هيما في العام الماضي إلى اعتداء بالضرب من قبل أشخاص في العاصمة الرياض، فيما لم يتبين حينذاك أسباب الخلاف والاعتداء.