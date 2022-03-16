الموت يغيِب الفنانة العمانية شمعة محمد‎‎

غيَب الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، الفنانة العمانية شمعة محمد، التي فارقت الحياة إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 64 عاماً، عقب مسيرة فنية طويلة تجاوزت أربعة عقود، قدمت خلالها مجموعة من الأعمال التي كانت سبباً لتكريمها داخل السلطنة وخارجها.

وتوفيت الفنانة العمانية شمعة في السعودية حيث تواجدت فيها لتصوير أحد أعمالها الدرامية، وفق ما أكدته حسابات إخبارية محلية وخليجية.

ونعى فنانون وإعلاميون ونشطاء من سلطنة عمان ودول الخليج الفنانة الراحلة التي برزت في العديد من الأعمال الدرامية الخليجية إلى جانب أعمالها ومشاركاتها في المسرح.

والفنانة شمعة محمد عمانية، ولدت في الكويت عام 1958 حيث كان والدها يعمل في قطاع النفط في الكويت، وتلقت الفنانة شمعة تعليمها ما بين الكويت والبحرين.

كانت مرحلة الدراسة في الكويت بداية اكتشاف الفنانة شمعة لموهبة التمثيل، حيث شاركت في تلك المرحلة في أعمال مسرحية داخل مدرستها.

وانتقلت الفنانة شمعة إلى سلطنة عمان في منتصف سبعينيات القرن الماضي وعملت في القطاع الحكومي وتحديداً في وزارة التربية والتعليم التي انطلقت منها مجدداً إلى عالم التمثيل بتقديم عمل للوزارة عن محو الأمية، ليكون ذلك العمل بداية جديدة للفنانة الراحلة في عالم الفن.

وفاة الفنانة العُمانية #شمعة_محمد إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 64 عامًا ، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها العاصوف وغربة مشاعر وعذاري ودرايش.#العمانية pic.twitter.com/rxg2tF69vZ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 16, 2022

وبدأت الفنانة شمعة مسيرتها الفنية منذ نهاية السبعينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية في السلطنة.

وعلى المستوى الخليجي، فقد عُرفت الفنانة الراحلة خليجياً منذ عقدين من الزمن عقب مشاركتها في أعمال خليجية، ومنها المسلسل الكويتي ”بيتنا الكبير“ الذي شارك فيه نخبة من نجوم الخليج وتدور أحداثه حول حياة البحر والنواخذة في أربعينيات القرن الماضي.

ومن أعمالها في التلفزيون مسلسل (قراءة في دفتر منسي، غصات الحنين، طاش ما طاش، الفرية، العاصوف، وغيرها من الأعمال).

وفي المسرح كان للفنانة شمعة عدة مشاركات مسرحية منها مسرحية ”الخوف“، ومسرحية ”العوامة“، مسرحية ”المهر“.

وسبق أن أشارت الفنانة الراحلة في لقاء صحفي إلى أنها تدقق في اختيار الأدوار والشخصيات التي تعرض عليها، وذلك لأسباب كثيرة منها ”الخبرة والعمر الذي أمضته في الفن ووضعها الخاص كونها إنسانة ملتزمة، حيث تحرص على اختيار الأدوار التي تتناسب وعادات وتقاليد المرأة العمانية والخليجية والعربية“.

والفنانة شمعة أم لأربعة أبناء من زوجها العماني محمد سبيل الذي توفي مطلع عام 2020.

ويذكر أن الفنانة شمعة كانت من ضمن المشاركين في العمل العماني ”اسمع وشوف“ المقرر عرضه في شهر رمضان.

والعمل من إنتاج تلفزيون عمان الرسمي، ويشارك فيه نخبة من النجوم العمانيين والخليجيين، ويناقش قضايا اجتماعية بقالب كوميدي، وهو من إخراج الفنان السوري عارف الطويل.