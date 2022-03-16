هاني شاكر يهاجم ويجز ويصف إطلالته بـ"المضحكة المبكية"

هاجم الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، صباح الأربعاء، مواطنه مطرب الراب ويجز، بسبب إطلالة الأخير المثيرة للجدل خلال حفله الذي أقيم مساء الإثنين الماضي في موسم الرياض.

وكان ويجز قد ظهر خلال الحفل بإطلالة غريبة، ما عرضه لموجة انتقادات واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر مرتديا ألوانا غريبة غير متناسقة بحسب ما أوردته تعليقات الناشطين.

واستغرب هاني شاكر، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“‏ الإطلالة والمظهر الذي ظهر به ويجز، واصفا تلك الإطلالة بـ“اللوك الغريب“.

واعتبر الفنان هاني شاكر، أن ظهور ويجز بهذه الطريقة خسارة للعلامة التجارية ”فالنتينو“ التي ظهرت على الملابس الغربية الذي ظهر بها مغني الراب.

كما وصف هاني شاكر ظهور ويجز بهذه الإطلالة بـ“المضحك المبكي“ قائلا: ”رأيي الشخصي إن فالنتينو خسر كتير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت“.

بعد ان سآلت اكتر من مرة عن صورة ويجز الاخيرة وهذا اللوك الغريب راي الشخصي ان فالنتينو خسر كتير جداً بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت — Hany Shaker (@HanyShaker) March 15, 2022

وأثار مغنى الراب المصري، جدلا واسعا في الساعات الماضية بسبب إطلالته الغربية في حفله الغنائي على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سعر الملابس التي ارتداها ويجز، حيثُ اتضح أن الشورت من تصميم العلامة التجارية ”فالنتينو“، ويبلغ سعره 1845 دولارًا أمريكيًا.

في حين يبلغ سعر الجاكيت الأخضر الذي كان يرتديه ويجز 1850 جنيها إسترلينيا، ويبلغ سعر القميص 890 جنيها إسترلينيا، وكانت الإطلالة بالكامل من مجموعة ”فالنتينو“ لربيع 2022.

وكان نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، قد اتخذ عدة إجراءات ضد بعض مطربي المهرجانات في مصر ومنع تصاريح الغناء لهم نتيجة عدم اجتيازهم اختبارات النقابة، إضافة إلى ظهور بعضهم بمظهر غير لائق في بعض الحفلات.

وكان أبرز هؤلاء المؤدين، مؤدي المهرجانات حمو بيكا الذي لا يزال موقوفا بسبب عدم اجتيازه اختبارات القيد بالنقابة، حيث عجز عن اجتيازها أكثر من مرة.

وشهد شهر أغسطس الماضي، شجارا وتلاسنا دار بين مطربين في إحدى الحفلات، وهما مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والمطرب الشعبي رضا البحراوي حيث تسببت تلك الأزمة في وقف الثنائي عن الغناء حينها.