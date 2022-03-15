كيف رد الفنان هاني رمزي حول علاقته بالقصف الإيراني على أربيل

تداول عراقيون اسم الفنان المصري، هاني رمزي، على نطاق واسع، خلال الساعات الماضية، ضمن الجدل والغضب الشعبي، حول القصف الإيراني الأخير، على أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وتعرض محيط القنصلية الأمريكية في أربيل، ليل الأحد، إلى هجوم بـ10 صواريخ باليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني.

وعقب القصف، تداولت وسائل إعلام ومدوّنون تابعون للفصائل المسلحة، أسماء إسرائيلية، على أنها لضباط في الموساد، قُتلوا خلال الهجوم وعددهم نحو 10.

هانيرمزي =هاني رمزي ولابأي فيلم مثل دور الجنرال يانجباء 😁 pic.twitter.com/HRZXQwOjEy — Maryam حسابي الثامن (@Maryam771972702) March 15, 2022

ولم تقنع تلك الرواية الرأي العام العراقي، لجهة غياب أدنى دليل على وجود هذا العدد من القتلى، خاصة وأن مسؤولين عراقيين على رأسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووسائل الإعلام المحلية، دخلت موقع الهجوم الذي كان منزلاً يعود لأحد المواطنين.

وضمن حالة الجدل والغضب العراقي، برز اسم الفنان المصري، هاني رمزي، على أنه أحد ضباط الموساد الذين قُتلوا هناك، فيما يتداول العراقيون منذ سنوات صورة للفنان هاني رمزي، وهو متجهم الوجه، للتعبير عن سوء أحوالهم، أو عدم تحقيق ما يريدونه، وعلّق ذات مرّة رمزي على تلك الصورة.

الأستاذ هنا مستشار شبكة الاعلام العراقي ورئيس مؤسسة الأجيال للثقافة والاعلام وهو يعلن مقتل الجنرال (هاني رمزي) في قصف أربيل!! https://t.co/amd4BOvcmk — Rusly Almaliki 🇮🇶 رسلي المالكي (@RusslyA) March 15, 2022

وفي غمرة تلك الحملة أطلق عراقيون ساخرون من الرواية الإيرانية، صورة للفنان رمزي، وقالوا إن أحد الضباط الذين قُتلوا هو الضابط الإسرائيلي ”هانيرمزي“، للتدليل على عدم وقوع هذا الأمر، ولا يمكن أن يحصل.

لكن الغريب أن منصات التواصل الاجتماعي، وشخصيات مقربة من المجموعات المسلحة، أعادت تكرار سخرية مقتل ”هانير مزي“ وروّجتها على أنها حقيقة، كما حصل مع قناة النجباء التابعة لمليشيات ”النجباء“، التي حذفت تغريدتها بعد عدة ساعات على نشرها.

حتى هاني رمزي دخل على خط الأزمة ، وأبرق يطلب تصحيح الأسم ، ترى ماذا يقول أبواق الميلشيات الولائية في #العراق ؟ ذكروني ب #معركة_الشجوة https://t.co/eWxWvnMZsb — اياد الدليمي (@iyad732) March 15, 2022

وأوقعت وسائل الإعلام هذه والشخصيات التابعة للمليشيات، نفسها في حرج ومأزق، بسبب السخرية التي واجهتها، ووصلت إلى أن يتدخل الفنان هاني رمزي ويعلق على ذلك.

وقال رمزي في تدوينة عبر ”تويتر“: ”اسم الضابط الشهيد أبو العربي وليس هانيرمزي.. أرجو التصحيح“.

مصدر خاص ومطلع أكد لي أن العملية الصاروخية النوعية التي استهدفت مقرات الموساد في أربيل أدت لمقتل 9 عناصر من الموساد يعملون ضمن حلقة تجسس بمطار أربيل، وأسماؤهم كالتالي:

– ادام باتلر

– ماتيس داتريس

– مليس رابرت

– غابرئيل تالكر

– مارك زال

– اسميث

– جوني

– جونز

– شاوول#تأديب_الكيان — احمد عبد السادة (@ahmadabdulsada) March 13, 2022

وانبرت القوى الموالية لإيران لتبرير الهجوم، متبنية وجهة النظر الإيرانية التي تقول إن ما جرى استهدافه هو منشآت إسرائيلية في الإقليم، متجاهلة الموقف العراقي الرافض للتجاوزات الإيرانية وخرقها سيادة البلاد.

كما طالبت تلك القوى بفتح تحقيق حول المزاعم الإيرانية بوجود منشآت عسكرية إسرائيلية في أربيل.