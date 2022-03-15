بعد غياب 20 عاماً.. حسين فهمي رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت وزيرة الثقافة في مصر الفنانة إيناس عبدالدايم، اليوم الثلاثاء، تولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022، خلفا للمنتج والسيناريست المصري محمد حفظي.

ووجهت وزيرة الثقافة، في بيان رسمي، الشكر للرئيس السابق للمهرجان المنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية.

وقالت إيناس عبدالدايم إن ”محمد حفظي استطاع خلال رئاسته السنوات الماضية لمهرجان القاهرة السينمائي تطويره“، متمنية له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست.

وأشارت الوزيرة المصرية، في البيان، إلى أنه سوف يقام حفل خلال الأيام المقبلة، في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي الرئيس الجديد للمهرجان والمنتج محمد حفظي الرئيس السابق له.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتولى فيها حسين فهمي رئاسة المهرجان، حيث تولى هذا المنصب منذ 20 عاما، عندما ترأسه 4 دورات متتالية من عام 1998 وحتى 2001، بعد رحيل رئيس المهرجان الأسبق سعد الدين وهبة.

في سياق آخر، تم خلال الأيام الماضية تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفيد بزواج الفنان حسين فهمي من الفنانة أنغام، إلا أنه حسم الجدل ورد أثناء تواجده في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي اختتم الخميس الماضي، نافيا تلك الأنباء.

بدورها، ردت أنغام على الشائعة خلال إحيائها حفلا في الكويت، يوم الخميس الماضي، ساخرة من تداول مثل هذه الشائعات.

وحسين فهمي، 81 عاماً، هو أحد أيقونات السينما في مصر، ولد في القاهرة في 22 مارس/آذار عام 1940، وتخرج من المعهد العالي للسينما، ودرس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم حسين فهمي للسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة قرابة 200 عمل فني طوال رحلته الفنية التي بدأها عام 1970، وحصل خلال مسيرته الفنية على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه ”دمي ودموعي وابتسامتي“، و“الأخوة الأعداء“، و“الرصاصة لا تزال في جيبي“، و“انتبهوا أيها السادة“، كما قدم العديد من الأعمال الناجحة طوال مسيرته الطويلة.

وحصد الفنان المصري جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه ”علاقة المخرج بالممثل“، في مهرجان النيلين عام 1983.