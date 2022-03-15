قبل "ويجز".. نجوم أثاروا الجدل بإطلالات غريبة (صور)

تعرض مطرب الراب المصري ويجز للانتقادات بعد أن أثار الجدل بإطلالة غريبة ظهر بها خلال حفله الذي أقيم، مساء يوم أمس الإثنين، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“ بالمملكة العربية السعودية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سعر الملابس التي ارتداها ويجز، كما ظهرت في مواقع علاماتها التجارية، حيثُ اتضح أن الشورت من تصميم العلامة التجارية ”فالنتينو“، ويبلغ سعره 1845 دولارًا أمريكيًا.

في حين يبلغ سعر الجاكيت الأخضر الذي كان يرتديه ويجز 1,850 جنيه إسترليني، ويبلغ سعر القميص 890 جنيها إسترلينيا، وكانت الإطلالة بالكامل من مجموعة ”فالنتينو“ لربيع 2022.



ولم يكن ويجز الفنان الأول الذي أثار الجدّل إثر الظهور بملابس غريبة، بل سبقه العديد من الفنانين الذين تنافسوا للحصول على لقب أغرب إطلالة.



سعد المجرد

يعتبر الفنان المغربي سعد المجرد من أكثر الفنانين الذين يحرصون على ارتداء ملابس غريبة، ودائما ما يثار حوله الجدل لهذا السبب، وكانت آخر إطلالاته الغريبة عندما ظهر في إحدى الحفلات، التي قدمها في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مرتديًا ما يشبه الفستان النسائي، مما عرضه لانتقادات واسعة من الجمهور.

ولم يصمت المجرد على انتقادات الجمهور، بل صرح بأن الملابس التي ارتداها تعد من التراث المغربي، وفيها لمسة غير مألوفة.



محمد رمضان

وعادة ما يُثير الفنان محمد رمضان الجدل بتصريحاته، لكنه أيضًا أثار الجدل أكثر من مرة بسبب ملابسه الغريبة، حيث اعتاد على إحياء حفلاته بملابس غير مألوفة، التي دائمًا ما يتعرض لانتقادات بسببها.



حسن أبو الروس

الممثل والمطرب المصري حسن أبو الروس، رغم أن عمره الفني ليس كبيرا، إلا أنه من الفنانين الذين يبحثون عن الاختلاف دائمًا، فظهوره مرتبط دائمًا بإثارة الجدل، وكان آخر ظهور له في مهرجان الجونة بمصر، حيث ارتدى أكثر من مرة ملابس غريبة، أحدها كان يشبه فستان النساء، وفيه العديد من الألوان.



محمد حماقي

رغم أن الفنان محمد حماقي ليس من النجوم الذين ترتبط أسماؤهم بإثارة الجدل، إلا أنه في إحدى إطلالاته، أثناء وجوده كعضو لجنة تحكيم بأحد برامج اكتشاف المواهب، ظهر بـ“بلوفر“ ممزق من أماكن مختلفة، مما عرضه لانتقادات واسعة من الجمهور.



أحمد داش

ظهر الفنان الشاب أحمد داش بإطلالة غريبة في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيثُ ارتدى بنطالًا فيه عدة ألوان مختلفة ومتناثرة، يظهره وكأنه قد سكب عليه بعض الدهانات، مما عرضه للانتقاد.



عمرو دياب

كذلك تعرض الفنان عمرو دياب، المُلقب بـ“الهضبة“، في أكثر من مرة للانتقادات بسبب ملابسه، إحداها كان في حفل غنائي أحياه بإحدى القرى السياحية في مصر، وظهر خلاله بملابس تشبه الملابس الداخلية، مما عرضه للانتقادات، وتم البحث عن ملابسه بالماركات العالمية، واتضح أن سعرها يبلغ 200 يورو.