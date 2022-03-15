لمناقشتها قضية الإدمان.. "ما تعتذر" لنانسي عجرم تحظى بإشادة واسعة (فيديو)

حصلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على إشادات واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها لأغنيتها الجديدة على موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“.

وتناقش الفنانة اللبنانية في أغنيتها، التي تحمل عنوان ”ما تعتذر“، قضية الإدمان، وتأثيره على الحياة الأسرية، وما يُسببه من تدمير العلاقة الزوجية.

وتصدرت عجرم محركات البحث منذ الساعات الأولى لطرح أغنيتها، حيثُ أشاد الجمهور بقدرتها التمثيلية في الأغنية، التي تعتبر أقرب لفيلم وثائقي، وانتقائها لقضية هامة كانت وما زالت سببا في تدمير أجيال كاملة.

ويعد كليب نانسي عجرم مباراة تمثيلية بينها وبين الممثل اللبناني رودني حداد، الذي يُجسد دور الزوج، حيثُ تبدأ أحداثه داخل منزل، عندما تقوم نانسي بتجهيز حفل عيد ميلاد لطفلها، وتتحدث في الهاتف مع سيدة عن زوجها، الذي نسي عيد ميلاد ابنه.

وتظهر نانسي وهي تحمل في يدها كيسا من مادة مخدر الهيروين، لتسألها السيدة عبر الهاتف عن إقلاعه عن الإدمان أم لا، لكن نانسي تخجل وتنكر علمها بذلك.

وتستمر الأحداث بحضور الزوج إلى المنزل ليكتشف أن عيد ميلاد ابنه الليلة، فيحاول الاعتذار، لكن نانسي عجرم ترد عليه من خلال الأغنية وتقول: ”ما تعتذر ما تعتذر، اللي عملتو فييّ ما إلو عذر“.

وتُعد الأغنية تجسيدا حقيقيا لما يفعله الإدمان في حياة الأشخاص، وتدميره للعلاقات، ويُسجل لنانسي اختيارها هذه القضية الهامة ومناقشتها في فيديو كليب، خصوصًا أنها أجادت في تمثيله، كممثلة محترفة لا كمطربة صاحبة إحساس عالٍ.

ورغم أن قضية الإدمان تم تناولها بالعديد من الأعمال الفنية، سواء كانت غنائية أو تمثيلية، إلا أن أغنية ”ما تعتذر“ تعد من أقوى ما قدم عن هذا الصدد، حيثُ استطاع المخرج سمير سرياني صناعة عمل فني مليء بالأحاسيس الفياضة، معتمدًا على القدرة التمثيلية لبطلي الأغنية.

واحتفت نانسي عجرم بحب الجمهور لأغنيتها من خلال مجموعة من التغريدات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قدمت خلالها الشكر للجمهور على احتفائهم بالأغنية.

وقالت في إحدى تغريداتها، اليوم الثلاثاء: ”صباح الخير لقد كنت أقرأ كل تغريداتكم منذ الأمس، لقد لامس حبكم ودعمكم قلبي أكثر من أي كلمات أو تعبيرات، أتمنى لكم يومًا رائعًا مليئًا بالطاقة الجميلة، تمامًا مثل اليوم الذي شاركتم معي هنا“.



وكانت نانسي عجرم قد روجت للأغنية قبل طرحها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”العد التنازلي بدأ لأغنية ما تعتذر، هطرحها يوم الإثنين المقبل على اليوتيوب، الساعة 5 بتوقيت بيروت.. انتظروا قصة مؤثرة“.