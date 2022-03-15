تعرضه "نتفليكس".. "مسلخ السعادة" فيلم تونسي يسلط الضوء على الحب المادي

يقدّم الفيلم التونسي ”مسلخ السعادة“، الذي يُعرض على ”نتفليكس“، مقاربة اجتماعية لـ ”عيد الحبّ“ باعتباره واحدا من المناسبات التي باتت تشد إليها الأنظار، وتختلف بشأنها المواقف في تونس بين مؤيد ورافض وساخر.

والفيلم الذي أخرجته وكتبت نصّه المخرجة التونسية كوثر بن هنية، تدور أحداثه في يوم واحد، وترتكز قصته على الجانب المادي والتجاري الذي أصبح يطبع المجتمع التونسي والمناسبات التي يحتفل بها.

لكنّ المخرجة تقوم بحالة إسقاط لأحداث وشخصيات اليوم على زمن بعيد نسبيا ربما يعود إلى ثلاثة عقود من الزمن، لتُثبت أنّ هذا الطابع التجاري للعلاقات ليس وليد اليوم، وأنّ جوهر المجتمع التونسي لم يتغير.

ويأتي هذا الفيلم بعد عناوين شهيرة وناجحة للمخرجة كوثر بن هنية، مثل ”الرجل الذي باع ظهره“، و“على كف عفريت“، وفيهما تقدم كوثر بن هنية شخصياتها بشكل سريالي مغرق في الرمزية، لكن الرسائل تبدو واضحة ومباشرة، فجلّ العلاقات بين الشخصيات قائمة على المال والمنفعة المالية، فهي إمّا علاقة دائن بمدين أو راشٍ بمرتشٍ أو طالب خدمة بمن يقدّم تلك الخدمة بمقابل مادي.

وتقول المخرجة كوثر بن هنية في تصريحات، متحدثة عن تجربة الفيلم كتابة وإخراجا: ”أنا أحب رواية القصص وأعشق الكتابة، وفي كل أفلامي كنت الكاتبة أيضا، فكرت في قصة تتمركز حول الجانب المادي لعلاقاتنا في الزمن المعاصر، فكل العلاقات أصبحت بحاجة إلى الفلوس“، بحسب تعبيرها.

ويستلهم الفيلم من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيش التونسيون قصته، وما الحبّ سوى حدث عرضي محرّك للأحداث التي يمكن تصنيفها ضمن الكوميديا السوداء، ومن هنا جاء عنوان الفيلم قائما على مفارقة بين ”السلخ“ والسعادة، وكأن المجتمع تحوّل إلى مسلخ كبير، الكل ينشد فيه السعادة لكن مقابل دفع ثمن باهظ.

وبدأ عرض الفيلم على منصة ”نتفليكس“ منذ يوم 10 مارس/آذار الجاري، في إطار سلسلة ”في الحب والحياة“، وهي سلسلة مكونة من 8 أفلام قصيرة منفصلة تعكس منظور الحب في إطار درامي من مصر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، والسعودية، ولبنان.

وتجمع السلسلة نخبة من المخرجين العرب، وهم هاني أبو أسعد وأميرة دياب من فلسطين، وعبد المحسن الضبعان ومحمود الصباغ من السعودية، وهشام العسري من المغرب، وخيري بشارة وساندرا بصال من مصر، وميشيل كمون من لبنان، والمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

يشار إلى أنّ الفيلم من بطولة المخرج عبد الحميد بوشناق، الذي يظهر لأول مرة كممثل بعد إخراج مسلسل ”نوبة“ التلفزيوني، وفيلم ”فرططو الذهب“ السينمائي، المرشح لجوائز الأوسكار.