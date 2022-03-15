ليان عبدالله ترفع دعوى قضائية ضد "مشهورة"

أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ليان عبدالله عن رفعها قضية ضد مشهورة _لم تسمّها_ مبررة ذلك بأنها دأبت على الإساءة لشرفها وسمعتها.

وأكدت أن ”سمعتها خط أحمر“، لذلك قررت اتخاذ إجراء قانوني عن طريق محاميها، ملمحة إلى أن المشهورة المعنية تحدثت في ”سمعتها“ أكثر من مرة.

وقالت ليان عبر حسابها في ”سناب شات“: ”(..) لما يوصل الموضوع أحد يمس ويلمح بسمعتي ويلمح أكثر من مرة، وينعاد الموضوع ويتكرر هنا لا والله حبيبتي خط أحمر، ستوب هنا، الموضوع حيقلب هنا قانونيا، مو هوشة بسناب تهاوشنا ومشيناها، (..) توصلين وتلمحين أكثر من مرة بسمعتي فأنا وقتها حخلي الموضوع يقلب بالمحاكم، وقتها نتفاهم هناك (..)“.

وفيما لم تكشف ليان عن هوية المشهورة المعنية، إلا أن أزمة اندلعت قبل أيام بينها وبين مواطنتها المشهورة العنود اليوسف، على خلفية الأزمة الصحية التي تعرضت لها ليان.

وكانت ليان عبد الله، تعرضت لأزمة صحية؛ ما دفع العنود اليوسف لنشر صورتها وهي على سرير الشفاء بالمستشفى، وطلبت من متابعيها الدعاء لها، ليتم تداول الصورة على نطاق واسع؛ ما أثار غضب ليان عبدالله، وشنت هجومًا لاذعًا على العنود اليوسف واعتبرتها أنها استغلت أزمتها الصحية ونشرت هذه الصورة من أجل الشهرة وزيادة عدد المتابعين وليس للدعاء لها.

وأعربت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائها، قائلة إنها مصدومة من هذا التصرف ونشر صورة لها داخل المستشفى، واستخدام صورة شخص مريض للشهرة.

وأكدت ليان عبدالله، أن علاقتها بالعنود اليوسف لا تتعدى كونها معرفة عمل بينهما عندما اتفقت الأخيرة معها على إعلان باعتبارها خبيرة تجميل، مشددة على أن ”العلاقة بينهما لم تتجاوز المجاملات البسيطة، ولسنا صديقتين لكي تنشر صورة كهذه“ بحسب قولها.

وردت العنود اليوسف عبر حسابها في تطبيق سناب شات، معربة عن استيائها من هجوم لبيان عبدالله عليها، برغم أنها كانت تدعو لها وتتمنى لها الشفاء، وطلبت ذلك من متابعيها.

واستنكر زوج العنود اليوسف، موقف ليان عبدالله من زوجته واعتبرها أنها تناقض نفسها، ففي الوقت الذي قالت فيه، إنه كان ينبغي أن تدعو لها وتتحدث معها عبر الخاص بدلا من العام، تقوم هي بالرد على العام وتهاجمها أمام المتابعين.

وتابع مهاجمًا ليان عبدالله ”من أنت ومن العنود اليوسف التي تريد أن تزيد مشاهداتها من خلالك.. فالعنود مشاهداتها مليونية فأين أنت منها؟!“.