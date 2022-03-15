رهف القحطاني: أهل زوجي ندموا كثيرا لتفريطهم بي

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني جانبا من حياتها الزوجية السابقة، قبل انفصالها عن زوجها.

وأكدت أنها ”لا تخجل من كونها مطلقة“، معلقة أنها ”مطلقة على عفة وشرف“، مضيفة أن ”أهل زوجها ندموا كثيرا لخسارتهم إياها بطلاقها“، مشددة على أنها ”صانت زوجها حين كانت على ذمته“.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وتابعت في معرض حديثها عبر حسابها في ”سناب شات“: ”يجون الناس مطلقة، اي مطلقة على عفة وشرف، ندم، صنت الرجال وقمت فيه وجملته عند ربعه وهله، وكلن ندم ندم فرطوا، كان القرار قراري الصراحة، بس انهم ما يحافظون عالمراة الجيدة، والله الكل يحاربها الخوات والعمات والجدات، ليه، عشانها جيدة، وحلوه بعد، جلطتهم (..).

ووصفت القحطاني نفسها بـ“الزوجة الجيدة“، مشيرة إلى أنها تركت خلفها سمعة جيدة، مشددة على أنها ”كانت تعتني بنظافة منزلها ومظهرها دائما“.

وقالت إن ”المرأة الجيدة حظها سيئ في الزواج“، وإنها قدمت كل ما يمكنها، لكنها لم ”تجد الحظ ولا الرجل“.

وعلقت رهف القحطاني: ”دايما المراة الجيدة مالها حظ، (..) العصر كان القهوة جاهزة والحلا، والمغرب اقدم المعجنات مع شاهي، والغدا جاهز، يعني كنت كذا، والله كنت جيده، بس ما لقينا الحظ، ما لقينا رجال، لكن الحين الله يعوضنا، لكن الحمدلله طلعت وسمعتي زينة“.

وشددت المشهورة السعودية على أن أهل زوجها لم يجدوا عليها زلة، دون أن تكشف إن كانوا قد سعوا لتطليقها، مبررة أن النساء عادة ما يبحثن عن أي تفصيل صغير ضد زوجة ابنهم.

وأوضحت في تفاصيل طلاقها، أنها ”انفصلت عن زوجها وهي في سن صغيرة“، مبينة كذلك أن أقارب زوجها من النساء كن يدخلن المنزل دون استئذان، إذ يطرقن الباب مباشرة ويدخلن، لافتة إلى أنها رغم ذلك كانت تحرص على نظافة منزلها والاهتمام بمظهرها.

على صعيد آخر، أعلنت رهف القحطاني عبر حسابها في ”سناب شات“ أنها بصدد القيام بأمر وفي حين اكتماله ستكون قد أنجزت حلما تتمناه، دون أن تكشف عن ماهيته.

وكانت المشهورة السعودية رهف القحطاني قد شاركت إلى جانب العديد من مشاهير الخليج والمملكة في ”معرض العطور“، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض.