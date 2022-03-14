الممثل الأمريكي بيت ديفيدسون يشارك في رحلة إلى الفضاء ضمن طاقم "بلو أوريجن"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت ”بلو أوريجن“، اليوم الإثنين، أن الفكاهي والممثل الأمريكي بيت ديفيدسون، الذي جرى التداول باسمه إعلاميا في الآونة الأخيرة بسبب علاقته الجديدة مع كيم كارداشيان، سيذهب إلى الفضاء ضمن فريق مكون من ستة أعضاء على متن رحلة تسيرها الشركة الأسبوع المقبل.

وسيكون نجم برنامج ”ساترداي نايت لايف“ العضو الوحيد الذي لم يدفع أموالا للمشاركة في الرحلة عبر صاروخ ”نيو شيبرد“ الذي من المقرر أن ينطلق من منصة ”لانش سايت وأن“ في غرب تكساس في 23 آذار/مارس الجاري، عند الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش).

وبحسب وكالة فرانس برس، ستكون هذه الرحلة المأهولة الرابعة للشركة التي انطلق مؤسسها ومالكها الملياردير جيف بيزوس، إلى الفضاء في أول مهمة مأهولة لها الصيف الماضي.

وتم مؤخرا تصدر اسم ديفيدسون البالغ 28 عاما، التقارير الإخبارية؛ بسبب مواعدته كارداشيان نجمة برامج تلفزيون الواقع التي تحولت إلى سيدة أعمال وأنجزت أخيرا معاملات الطلاق من مغني الراب كانييه ويست.

ولم يخفِ ويست، المعروف قانونا باسم يي، غضبه تجاه ديفيدسون؛ إذ ظهر خلال أغنية مصورة له أخيرا وهو يدفن حيا نسخة لديفيدسون بالرسوم المتحركة الطينية.

ويضم طاقم الرحلة الفضائية أيضا، المستثمر مارتي ألين والزوجين شارون ومارك هاغل للذين يديران مؤسسة غير ربحية وشركة تجارية، والمدرّس والمستكشف جيم كيتشن، وجورج نيلد الذي أسس شركة تروج لأنشطة فضائية تجارية.

ولم يُكشف هذه المرة أيضا عن أسعار التذاكر على هذه الرحلة، كما درجت العادة منذ الرحلة الأولى.

وسمّي الصاروخ ”نيو شيبرد“ تيّمنا برائد الفضاء الرائد آلان شيبرد، وهو نظام صاروخي دون مداري قابل لإعادة الاستخدام من ”بلو أوريجن“ وقادر على عبور خط كارمان، وهو حدود الفضاء المعترف بها دوليا، بارتفاع 100 كيلومتر.

وخلال الرحلة التي تستغرق 11 دقيقة ذهابا وإيابا، يختبر الركاب دقائق من انعدام الوزن يمكنهم خلالها مراقبة الأرض من الأعلى.