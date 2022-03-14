إلهام شاهين: مسلسل بطلوع الروح "صفعة على وجه الإرهاب"

وصفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، مسلسل ”بطلوع الروح“ المزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل، بأنه يمثل ”صفعة على وجه الإرهاب“.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن المسلسل ”كشف مخططاتهم (الإرهابيين)، ويوضح أنهم بعيدون كل البعد عن الدين الإسلامي الحنيف“، معربة عن استغرابها من الهجوم الذي تعرضت له بعد طرح الملصق الدعائي له.

وأحدث الملصق الدعائي لمسلسل ”بطلوع الروح“ الذي تقوم ببطولته الفنانة إلهام شاهين، ضجة كبيرة منذ اللحظة التي طرح فيها، وذلك بسبب ارتداء إلهام شاهين حجابا وشارة على رأسها مكتوبا عليها ”لا إله إلا الله محمد رسول الله“، ما اعتبره الجمهور ”إهانة للحجاب وتشويها له“.

وردا على ذلك قالت الفنانة المصرية: ”المفروض الجمهور يفرح إني بفضح هذه الجماعات الإرهابية، مش يهاجموني“.

وأضافت: ”بالنسبة للزي الذي أرتديه والذي تعرضت لانتقادات بسببه، هذا هو زي النساء الداعشيات، لماذا لم يهاجموا الداعشيات وهاجموني أنا الذي أعمل على فضحهم أمام العالم“، بحسب قولها.

وأكدت أن ”المسلسل يقدم رسالة هامة جدا، وهو يحارب الإرهاب، ويشارك به عدد كبير من الممثلين من الوطن العربي، مثل: العراق وفلسطين وسوريا والمغرب والأردن، وكذلك من أوروبا مثل: روسيا وإيطاليا وبولندا، بالإضافة لعدد من الممثلين المصريين مثل: منه شلبي، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم“.

وأعربت إلهام شاهين عن ”افتخارها بهذا المسلسل، فهو واحد من أهم أعمالي التي شاركت فيها على مدار عشرات السنوات“.

وأشارت إلى أن ”المسلسل لديه ميزانية ضخمة، والمنتج صادق الصباح وضع إمكانيات كبيرة ليخرج العمل بأعلى مستوى“.

والعمل من إخراج كاملة أبو زكري، وتأليف محمد هشام عبية.

عن الشخصية التي تقدمها خلال المسلسل، قالت الفنانة المصرية ”أجسد شخصية قيادية لدى داعش، تقوم على تجنيد الفتيات للانضمام للتنظيم، وهي سيدة بداخلها غل وشر كبيران، ومن أخطر العناصر في التنظيم“.