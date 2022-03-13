وفاة الممثل الأمريكي وليام هيرت عن 71 عامًا

ذكر موقع ديدلاين المختص بأخبار السينما الأمريكية أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار وليام هيرت توفي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عامًا.

واشتهر هيرت بأدواره في أفلام منها (كيس أوف ذا سبايدر وومان) ”قبلة المرأة العنكبوت“ و(برودكاست نيوز) ”أخبار الإذاعة“.

ووفقًا لموقع ديدلاين، كتب نجله ويل:“ببالغ الحزن، تنعي عائلة هيرت وفاة الأب وليام هيرت الحبيب والممثل الحائز على جائزة الأوسكار، في 13 مارس 2022، قبل أسبوع واحد من يوم ميلاده الثاني والسبعين. رحل في سلام بين أفراد أسرته لأسباب طبيعية، وتطلب العائلة الخصوصية في هذا التوقيت“.

وكان ”هيرت“ كشف، في العام 2018، عن إصابته بسرطان البروستاتا الذي امتد إلى العظام.

وتم ترشيح الممثل الراحل لأربع جوائز أوسكار على مدار مسيرته الطويلة، حيث حصل على ترشيحين لأفضل ممثل عن ”Broadcast News“ و ”Children of a Lesser God“ وإيماءة الممثل الداعم لمدة تقل عن 10 دقائق من وقت الشاشة في ”A History of عنف.“

وكان ”هيرت“ أحد أكثر الفنانين شهرة في الثمانينيات، وأصبح نجمًا سينمائيًا.

وانتقل ”هيرت“ لاحقًا إلى أدوار الشخصيات في التسعينيات، وتناوب بنجاح بين مشاريع الشاشة الكبيرة، والبرامج التلفزيونية، وسجل ترشيحات إيمي لعمله كمبلغ عن المخالفات في فيلم ”Damages“، وتصويره لوزير الخزانة هنري بولسون في ”Too Big To Fail“، بحسب ما ذكره موقع ”فرايتي“.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح ”هيرت“ معروفًا جيدًا لجيل الشباب من عشاق الأفلام بتصويره للجنرال ثاديوس روس في فيلم ”The Incredible Hulk“، للعام 2008.

وأعاد لاحقًا تمثيل دوره في ”Captain America: Civil War“ و ”Avengers: Infinity War“ و ”Avengers: Endgame“ و ”Black Widow“.

وولد ”هيرت“ في 20 مارس 1950، في واشنطن العاصمة، وعملت والدته كلير إيزابيل في شركة تايم إنك، وكان والده ألفريد هورت (1910-1996) موظفًا بيروقراطيًا محترفًا يعمل لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و وزارة الخارجية.

وانفصل والداه عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات، وتزوجت والدته من هنري لوس الثالث، ابن ناشر مجلة تايم هنري لوس.

وذهب ”هيرت“ إلى جامعة تافتس، حيث درس علم اللاهوت، قبل أن ينتقل إلى جوليارد لدراسة التمثيل.

وبعد الظهور على خشبة المسرح، حصل ”هيرت“ على دور قيادي في ”الدول المتغيرة“، حيث لعب دور عالم مضطرب في فيلم كين راسل غير المنتظم.

ولكن بعد مرور عام، حقق ”هيرت“ مستوى جديدًا من الشهرة، حيث ظهر أمام كاثلين تورنر في فيلم ”Body Heat“.