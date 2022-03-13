بعد حذفها لصوره.. هل انفصل محمد الشرنوبي عن زوجته راندا رياض؟

أثارت راندا رياض، زوجة الفنان المصري محمد الشرنوبي جدلًا بعدما قامت بإلغاء متابعة زوجها على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وحذف الصور، التي تجمعهما.

وانتشرت أخبار على مواقع محلية، تفيد بانفصال ”الشرنوبي“ عن زوجته، بعد عام ونصف العام، من زواجهما، إلا أن الطلاق لم يقع حتى الآن، وذلك بعد مرورهما بالعديد من الخلافات خلال الفترة الماضية، حيث لم تحضر ”راندا“ العرض الخاص لفيلم الشرنوبي الأخير ”فرق خبرة“، مما يؤكد الأخبار المتداولة حول وقوع خلافات بينهما.

ولم يكن إلغاء متابعة راندا رياض لزوجها هو الأول، خلال الشهر الماضي، بل قامت من قبل بإلغاء متابعته، ثم تابعته مرة أخرى، وبعد أسبوع قامت بحظر حسابه على ”إنستغرام“، لتفك الحظر بعدها وتكتفي بإلغاء المتابعة، إلى أن قامت، اليوم، بحذف الصور، التي تجمعهما، مما يؤكد الأخبار المتداولة.

وحاول مراسل ”إرم نيوز“ التواصل مع الزوجين للوقوف على حقيقة الأمر إلا أنهما ـ وعلى غير العادة ـ رفضا الرد على محاولات التواصل.

وتزوج محمد الشرنوبي من راندا رياض، في الـ10 من شهر حزيران/يونيو من العام 2020، في حفل عائلي حضره الأهل والأقارب، وخضع الثنائي لجلسة تصوير خاصة قبل عقد قرانهما.

وكان الفنان ”الشرنوبي“ قد تزوج راندا رياض بعد أن فسخ خطبته من المنتجة سارة الطباخ، التي اندلعت بعدها أزمات كبيرة بينهما، وصلت إلى أروقة المحاكم.

ونشبت الأزمة بين ”الشرنوبي“ و“الطباخ“ بعد أن قام الأول بالإخلال بالتعاقد، وعدم تنفيذ ما جاء في بنوده، وهو ما دعا الثانية للجوء إلى القضاء، وطلب دفع الشرط الجزائي الملزم للطرفين حال قام أي منهما بفسخ التعاقد من جانب واحد.

وحصلت ”الطباخ“ على حكم قضائي يقضي بإلزام ”الشرنوبي“، بدفع مبلغ الشرط الجزائي وقيمته 600 ألف دولار، للمنتجة ”الطباخ“، وذلك بسبب إخلاله ببنود التعاقد.

وشارك ”الشرنوبي“ في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: ”الممر، بنات ثانوي، كأنه إمبارح، نصيبي وقسمتك ،أبو عمر المصري، ليه لا، لدينا أقوال أخرى، الجماعة، رمضان كريم، لا تطفئ الشمس، الماء والخضرة والوجه الحسن، أريد رجلًا، أنا وبابا وماما، الداعية، بين السرايات، سرايا عابدين، العهد، أفراح القبة، في أيدٍ أمينة، السفاح، وكالة عطية، وعائلة ميكي، إضافة إلى مسلسل قصة حب“.