من داخل المستشفى.. سمير صبري يتسلم جائزة "مهرجان الأقصر" لأفضل ممثل

تسلم الفنان المصري سمير صبري اليوم الأحد جائزة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لأفضل ممثل عن دوره في فيلم ”2 طلعت حرب“.

جاء ذلك، في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية، حجز بسببها داخل المستشفى.

ونشر المخرج مجدى أحمد علي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، صورا له مع الفنان صبري، وهو يسلمه الجائزة من داخل مستشفى المعادي العسكري في العاصمة القاهرة.

وعلّق علي، قائلا: ”سعدت اليوم بزيارة الفنان الكبير والإنسان العظيم سمير صبري، سلمته جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر عن دوره بفيلم (2 طلعت حرب)“.

وأضاف: ”شكرًا لكل الأطباء العظام والعاملين في المستشفى الذين يرعون بكل إخلاص شخصًا نادر التكرار“.



ويعاني سمير صبري، حاليا من أزمة صحية في القلب، ومن المقرر أن يجري على إثرها عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان قد طلب مؤخرًا، من جمهوره الدعاء له، وذلك في أكثر من مداخلة هاتفية بالبرامج الفضائية.

وصرح أنه ”خضع للعلاج الكيماوي قرابة سنة بعد إصابته بالسرطان، الأمر الذي كان له تأثير على القلب“.

وأضاف: ”ادعوا لي ربنا ياخد بإيدي وأطلع منها سليم، عملية جامدة ومحتاجة رعاية جامدة“.

وشكر سمير صبري، الفنانين الذين زاروه في المستشفى خلال الأزمة الصحية، التي يمر بها، حيثُ قال: ”كل الأحباب زاروني، ميرفت أمين ودنيا سمير غانم وفيفي عبده وإلهام شاهين ونجوى فؤاد“.

وكانت شائعات قد انتشرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حول وفاته، وذلك بعد أن نشرت الفنانة مديحة حمدي منشورا عبر حسابها على ”فيسبوك“ قالت فيه: ”وداعا الأخ والزميل سمير صبري، أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان“.

لكن الفنانة مديحة، كتبت لاحقًا منشورًا آخر ذكرت فيه: ”أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الزملاء، آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أستاذ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد“.

وفي تصريحات له بعد آخر الشائعات حول وفاته، قال الفنان سمير صبري، إنه وغيره من نجوم الفن في مصر اعتادوا عليها منذ سنوات.

وسمير صبري من مواليد عام 1936، وأثرى الحياة الفنية والثقافية والإعلامية بالعديد من الأعمال على مدار عقود من مسيرته الفنية والمهنية.