أحلام تؤدي مناسك العمرة مع مديرة منزلها بعد اعتناق الأخيرة الإسلام (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة الإماراتية أحلام، التي تتواجد خلال هذه الأيام في المملكة العربية السعودية، وهي تؤدي مناسك العمرة بصحبة مديرة منزلها بعد اعتناق الأخيرة للدين الإسلامي.

وظهرت الفنانة الإماراتية أحلام في مقطع فيديو متداول، إلى جانب مديرة منزلها وهما في مكة المكرمة، وتحدثت معها كاشفة أن اسمها تحول من ”كريس“ إلى ”نور“، ثم رددت الأخيرة الشهادتين.

وأكدت المطربة الإماراتية خلال حديثها في مقطع الفيديو، أن هذه هي العمرة الأولى لمديرة منزلها عقب اعتناقها الإسلام، مشيرة إلى أنها أدت مناسك العمرة معها، واختتمت حديثها بالقول: ”الحمد لله“.

وقوبل الأمر بإشادات واستحسان كبير من قبل المتابعين المعلقين على مقطع الفيديو المتداول.

وخلال هذه الأيام تتواجد المطربة الإماراتية أحلام بصحبة أسرتها في مدينة مكة المكرمة؛ لأداء مناسك العمرة، حيث نشرت يوم السبت، عبر خاصية الستوري عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“ صورة بصحبة نجلها.

كما نشرت أحلام صورة أخرى عبر حسابها في ”إنستغرام“ للحرم المكي وعلقت عليها قائلة: ”صورة من أطهر بقاع الأرض مكة“.

View this post on Instagram A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

يشار إلى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس الماضي 10 آذار/ مارس، أشادوا بتصرف المطربة الإماراتية أحلام بعد ترويجها لمنتجات العديد من الشبان السعوديين في معرض العطور في العاصمة السعودية الرياض دون مقابل.

وحينها وثّقت أحلام مقاطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“، تواجدها في معرض العطور وجولتها فيه، وكذلك زيارتها محلات لمشاهير وفنانين في المعرض، والتعريف بها.

وفي أثناء جولتها، حرصت المطربة الإماراتية على الحديث مع شبان سعوديين مشاركين بمنتجاتهم العطرية في المعرض، والإعلان لهم عبر حسابها دون مقابل، ما لاقى تصرفها إعجابا في مواقع التواصل، خاصة مع اشتراط العديد من المشاهير للمال مقابل الترويج لآخرين عبر حساباتهم.

وكانت أحلام شاركت في معرض العطور برفقة كل من زوجها مبارك الهاجري ونجلها، الذي ظهر معها في مقاطع الفيديو التي وثقتها، كما وثقت تحلق أعداد كبيرة من الجمهور حولها لاستقبالها.