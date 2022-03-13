بعد تداول أنباء عن مرضه.. زوجة الفنان خالد الصاوي تكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل حالته الصحية

كشفت مي كريم، زوجة الفنان المصري خالد الصاوي، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، بعد تداول مواقع محلية أنباء عن منعه من التحدث بأمر من الطبيب المعالج وملازمته للفراش.

وقالت مي كريم في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: إن ”الفنان خالد الصاوي أصيب بنزلة برد شديدة نتج عنها التهاب حاد في الأحبال الصوتية، نظرا للتقلبات الجوية التي حدثت خلال الأيام الماضية، خاصة وأنه كان يصور أكثر من عمل في الأيام الماضية، وكان يقوم بالتصوير في ساعات متأخرة من الليل، وكانت الأجواء مليئة بالأتربة، مما جعله يصاب بهذه الالتهابات“.

ونفت زوجة خالد الصاوي ما تم تداوله في مواقع إخبارية حول ملازمة زوجها الفراش، موضحة أنه فقط ممنوع من التحدث بصوت عالٍ، أو التكلم لفترة طويلة حتى لا يجهد أحباله الصوتية.

وأشارت زوجة الفنان المصري إلى أن مشاهده في المسلسلات التي يشارك بها تم تأجيلها لحين تعافيه.

وطالبت مي كريم الصحافة ووسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي يتم نشرها، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تتداولها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك الفنان خالد الصاوي في الجزء الثالث من مسلسل ”الاختبار“، الذي يتحدث عن بطولات الجيش والشرطة المصرية ضد مخططات الجماعات الإرهابية لإسقاط مصر، عقب إسقاط حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وتم تداول أنباء تفيد بتجسيد الفنان خالد الصاوي خلال مسلسل ”الاختيار 3″، شخصية القيادي الإخواني البارز خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وكان الفنان خالد الصاوي أصيب خلال الشهور الماضية بأزمة صحية شديدة، وظهر في أكثر من صورة وهو يجلس على كرسي متحرك.

وكشف الصاوي آنذاك تفاصيل إصابته من خلال حساباته الرسمية بموقعي ”فيسبوك“، و“إنستغرام“، حيث نشر صورة له أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك، وعلّق عليها قائلا: ”أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله، ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة والضعف والكرامة“.

وتحدث المخرج المصري هاني خليفة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ حينها، أن الفنان خالد الصاوي أصيب بالتهاب في الساق اليمنى بعد تصويره أحد المشاهد بفيلم ”القاهرة مكة“، وذلك بسبب تعرضه لبرودة التكييف أثناء عرق جسده.

وأضاف أنه شعر بألم شديد في الظهر والقدم اليمنى، وتم استدعاء طبيب له وكشف عليه، ونصحه الأطباء بالراحة لمدة 3 أيام، آملا أنه سيكون بخير وصحة جيدة في القريب العاجل.