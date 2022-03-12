الإعلامية الكويتية فجر السعيد تسخر من صوت نوال الزغبي

انتقدت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد صوت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، التي أحيت يوم الجمعة حفلاً غنائياً على مسرح ”أرينا“ في مجمع 360، ضمن مهرجان ”فبراير الكويت 2022“.

وانطلق المهرجان قبل قرابة أسبوعين تحت عنوان ”العودة“.

وظهرت الإعلامية السعيد في بث مباشر عبر حسابها على ”سناب شات“ أثناء تواجدها في المسرح؛ لانتظار حفل الفنان عبدالله الرويشد الذي تلا حفل الفنانة نوال الزغبي.

وقالت السعيد قبيل انطلاق حفل الفنان عبدالله الرويشد: ”إن (الوصواصة) انتهت الآن وبانتظار حفل أبو خالد عبد الله الرويشد“.

وقصدت السعيد بعبارة ”الوصواصة“ الفنانة نوال الزغبي.

و“وصواصة“ مفردة كويتية تعني صفارة يلهو بها الأطفال، كما تطلق على صفارة الشرطي.

وأثار انتقاد السعيد للزغبي استياء النشطاء الذين هاجموا الإعلامية الكويتية بسبب هجومها المتكرر على بعض الفنانات.

وأطلت الفنانة نوال الزغبي بجمبسوت أبيض من دار ”لابورجوازي“، وشهد حفلها حضوراً كبيراً وتفاعلاً لافتاً من الجمهور الذين شاركوها في أداء أغنياتها التي اختارتها من ألبوماتها القديمة والحديثة.

وسبق أن هاجمت الإعلامية السعيد الفنانة نوال الزغبي، حيث اتهمتها قبل عدة أشهر بتقليد الفنانة أليسا في كل الأمور، ما دفع الفنانة نوال للرد بتغريدة قائلة ”بأن ما ذكرته السعيد لا يزعجها بالرغم من أنها لا تعرفها ولم تسمع بها من قبل“، إلا أن الفنانة الزغبي حذفت التغريدة لاحقاً.

وقبل أسبوع، شنت فجر السعيد هجوماً لاذعاً على مواطنتها الفنانة نوال الكويتية؛ بسبب إطلالتها في حفلها الذي أحيته في مهرجان فبراير الكويت.

وانتقدت الإعلامية السعيد، في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، الثوب الذي أطلت فيه الفنانة نوال الملقبة بـ ”قيثارة الخليج“؛ بسبب كشفه عن كتفيها، مبديةً بذات الوقت استياءها من صوتها.

وقالت السعيد في تغريدتها المرفقة بصورة للفنانة نوال من الحفل الغنائي: ”نوال ظاهر تغيير نمط ملابسك ليس المطلوب فكتفك العاري لن يطربنا.. نحتاج صوت يا أم حنين، وهذا للأسف غير موجود“.

وأثار هجوم السعيد ضد نوال الكويتية استياء النشطاء الذين اعتبروا أن حديثها في غير مكانه، وأثنوا على الفنانة نوال التي تحظى بجماهيرية واسعة في الخليج والعالم العربي، وأعادوا تداول صور ومقاطع فيديو من حفلات ولقاءات إعلامية سابقة للإشادة بالفنانة.

وانطلق مهرجان فبراير الكويت، الذي تنظمه شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، في الـ 3 من الشهر الجاري، حيث افتتحه الفنانان السعوديان محمد عبده وأصيل أبو بكر سالم، وتستمر حفلات المهرجان حتى 18 آذار/ مارس الجاري.