الكويت.. هند البلوشي تعلن انتهاء خلافها مع شقيقتها مرام عبر مقطع فيديو

أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي، انتهاء أزمتها مع شقيقتها مرام بعد خلاف بينهما أدى إلى حالة قطعية بينهما استمرت لفترة طويلة.

ونشرت هند مقطع فيديو عبر خاصية ”استوري“ بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة ”إنستغرام“، ظهرت إلى جانب شقيقتيها مرام ومي، خلال تواجدهن في معرض العطور المقام في العاصمة السعودية الرياض.

وظهرت الشقيقات الثلاث، في مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، وهن يتراقصن ويرددن عبارات تدل على لم شملهن، في دلالة على إنهاء الخلاف بين هند وشقيقتها مرام.

يشار إلى أن هند البلوشي، ظهرت، في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، في لقاء مع الإعلامية البحرينية بروين حبيب ببرنامج ”بروين شو“، وانهارت من البكاء بعدما تحدثت فيه عن خلافها مع شقيقتها الفنانة مرام بعد فترة من قطيعة طويلة بينهما دون الحديث عن تفاصيله أو طبيعة الخلاف الذي دام لشهور طويلة.

وحينها خلال اللقاء، قالت البلوشي باكية، إنها تعتبر شقيقتها مرام بمثابة الأم لها، مؤكدة أنها في حاجة شديدة لها في دلالة على قوة العلاقة بينهما قبل هذا الخلاف، وكذلك كانت تصريحاتها بوادر للصلح الذي كلل بظهورهما في مقطع فيديو يتراقصان سويا.

وهند البلوشي فنانة كويتية ولدت في 18 آذار/ مارس عام 1985، ونشأت في عائلة فنية حيث كان والدها عازفًا للعود، وهي الشقيقة الصغرى للمغنية والفنانة الكويتية مرام التي ولدت عام 1979، وشقيقتهما الثالثة الفنانة مي.

ودخلت هند المجال الفني عام 2005، بعد أن قدمها الفنان جمال الردهان في مسلسل ”زينة الحياة“، وقيل إنه اكتشف موهبتها حين حضرت إحدى البروفات المسرحية بصحبة أختها مي البلوشي.

وبدأت شقيقتها مرام البلوشي مشوارها الفني عام 1997 بألبوم حمل اسم ”ما أخونك“، ووقعت عقدًا مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

ومنذ عام 2005 اتجهت إلى التمثيل فعليًا بعد مشاركة يتيمة بعمل مسرحي بعنوان ”بيبي“ في البحرين عام 2000.