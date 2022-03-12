"‪جزيرة غمام" مسلسل رمضاني مصري يراهن الجمهور على نجاحه

يُعد مسلسل ”جزيرة غمام“ من الأعمال التي يراهن عليها الجمهور في الموسم الرمضاني المقبل 2022.

وبرجع ذلك لأسباب عدة، من ضمنها تعاون السيناريست المصري عبد الرحيم كمال، مع مواطنه الفنان طارق لطفي، واللذين حققا معًا نجاحًا ملحوظًا في أول تعاون بينهما خلال مسلسل ”القاهرة كابول“ الذي عرض في رمضان الماضي.

واستغل المخرج حسين المنباوي، النجاح الذي حققه ”القاهرة كابول“، حيث استعان ببطل المسلسل الفنان طارق لطفي.

ولمع نجم لطفي، خلال السنوات الماضية، بالعديد من الأعمال التي حققت نجاحًا ظاهرًا، بعد أن ظل سنوات يكافح بأدوار ثانوية، حتى واتته الفرصة في مسلسل ”جبل الحلال“ الذي أثبت خلاله قدراته التمثيلية.

كما استعان المخرج، بالفنانين فتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، والكاتب عبد الرحيم كمال.

ومن الأسباب أيضًا التي تبشر بعمل جماهيري، هو تناول المؤلف لحقبة مهمة في تاريخ مصر الحديث.

وتدور الأحداث في عشرينيات القرن الماضي، ومن المعروف عن الجمهور العربي عمومًا والمصري تحديدًا انجذابه للأعمال التاريخية، حيث تستحوذ هذه النوعية على أكبر قدر من مشاهدة الجمهور.

ولم يكتفِ الكاتب عبد الرحيم كمال، بالعناصر سالفة الذكر ليجذب بها المشاهد، بل تناول قصة تدور في صعيد مصر.

وصعيد مصر مثَّل إلهامًا لكبار كتاب الدراما في البلاد، ودائمًا ما تحقق نجاحًا باهرًا، حيث إن الجمهور المحلي ارتبط بهذه الأعمال، ودائمًا تكون الأعمال الصعيدية في مقدمة أولويات جمهور الدراما.

وكل ما سبق تضاف إليه الميزانية الكبيرة التي وضعتها شركة الإنتاج، حتى يتم تجهيز الديكورات والإكسسوارات التي تتناسب مع الحقبة الزمنية التي تدور بها الأحداث.

ويتناول عبد الرحيم كمال، في المسلسل الصراع بين الإخوة في ”بيت شافع“ إحدى العائلات الشهيرة في صعيد مصر، وكيف سيؤدي هذا الصراع إلى انشقاق بين أبناء الدم الواحد، وما ستؤول إليه الأحوال بسبب هذا الصراع.

ويجسد بطل العمل الفنان طارق لطفي، دور ”زعيم قبيلة“ في الصعيد، وتحدث جريمة قتل، ما يؤجج نار الفتنة بين الإخوة، ويحاول القاتل أن يهرب كيلا يُؤخذ بالثأر منه، ليكتشف في النهاية أن المقتول لم يمت.

وأوضح السيناريست عبد الرحيم كمال، في لقاء تلفزيوني أن ”العمل يتناول الحديث عن جزيرة واقعة في الصعيد وسط المياه“.

وأشار إلى أنه ”يعتمد على الخيال أكثر من الواقع في التحدث عن هذه الحقبة المهمة في تاريخ مصر“.

وأكد أن ”الأحداث ستظهر شرائح من الناس عاشت في هذه الجزيرة على كافة المستويات اجتماعيًا“.

وأضاف أن ”المسلسل تدور أحداثه في عهد الخديوي العثماني عباس حلمي الثاني الذى كان محبًا لمصر وللمصريين“.

وتابع كمال: ”مجتمع صعيدي عايش على الحبر، وهذا هو الجديد، والشخصيات والحدوتة فيها كثير من المفاجآت للجماهير، والمسلسل مليء بالمشاعر، وقصص الحب، وأنا كاتب بحب أكتب عن الحب، ونُصوّر على البحر الأحمر، وجزء من القاهرة“.

وأردف: ”هناك مشاهد كثيرة من البحر، وهناك أماكن وأزمان كثيرة، ومواقع التصوير الأساسية هي في البحر الأحمر، والقاهرة“.

وأشار إلى أن ”شخصية طارق لطفي في (القاهرة كابول) مختلفة تمامًا عن شخصيته في جزيرة غمام“.

وأكد أن ”فريق العمل، وعلى رأسهم فتحي عبد الوهاب، وطارق لطفي، بمثابة ممثلي (جوكر)، حيث يقومون بكل الأدوار، ومختلف الشخصيات“.

وذكر أن المسلسل يعتمد على فكرة ”البطولة الجماعية، والاختلاف، والمفاجأة في المسلسل هما الحدوتة نفسها“.

يشار إلى أن مسلسل ”جزيرة غمام“، بطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغني، وهاجر الشرنوبي.

ومن بين أبطاله أيضًا: ”ميار الغيطي، ودينا أحمد، وعبد العزيز مخيون، ووفاء عامر، والطفل منذر مهران“، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.