"العائدون".. مسلسل مصري جديد يروي أحداثا حقيقية عن "الإرهاب"

يعود الفنان المصري أمير كرارة إلى الدراما العسكرية بعمل جديد خلال شهر رمضان القادم، يحمل اسم ”العائدون“، والذي يروي أحداثا حقيقية عن ”الإرهاب“ في الفترة من (2018 – 2020).

وكان كرارة قرر العام الماضي التوجه نحو الدراما الصعيدية، التي لاقت رواجا واسعا خلال السنوات الماضية، عبر مسلسل ”نسل الأغراب“، بعد أن ظل لمدة منغمسا في الدراما العسكرية.

وحقق الفنان في الدراما العسكرية نجاحا كبيرا من خلال ثلاثية ”كلبش“، ومسلسل ”الاختيار“ الذي جسد خلاله شخصية الضابط المصري الشهيد أحمد المنسي.

ومسلسل ”العائدون“ مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، حيث يروي أحداثا حقيقية في الفترة من 2018 إلى 2020، ويسلط الضوء على الدول التي كانت بمثابة أوكار لـ“الإرهابيين“، ووفرت لهم ملاذا آمنا لكي يخططوا لأعمالهم داخل مصر.

ويدخل السيناريست باهر دويدار، الذي صنع ثنائية ناجحة مع كرارة من خلال ثلاثية ”كلبش“، في دهاليز ”الإرهابيين“ العائدين من تنظيم ”داعش“ المتشدد.

ويتناول كيف ”تمت إعادة تدوير الإرهابيين، وتصديرهم إلى مصر لتنفيذ مخططات برعاية بعض الدول، وكيف تم إعدادهم خارج مصر، وكيف تصدى لهم جهاز الأمن المصري بالضربات الاستباقية“.

ولكي ينقل المخرج أحمد نادر جلال صورة واقعية عن الأجواء التي احتضنت الإرهابيين، وكيف تم تدريبهم خارج مصر، قام بتصوير العديد من المشاهد في دول مختلفة.

وسافر نادر إلى عدة مدن أوروبية مثل لندن، كما سافر إلى الأردن وصور بعض المشاهد هناك، فضلا عن تواجده في الفترة الحالية ببلغاريا لتصوير جزء هام من المسلسل.

وكشف مصدر من داخل فريق عمل المسلسل، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”أمير كرارة يجسد خلال الأحداث شخصية حقيقية، قامت بدور وطني كبير“.

وأضاف المصدر أن الفنان ”يجسد شخصية أحد من تم زرعهم داخل تنظيم داعش في سوريا والعراق، وقام بدور وطني كبير في كشف مخططاتهم، وإفساد العديد من العمليات التي خططوا لها“.

وتداولت العديد من الوسائل الإعلامية المحلية أن مسلسل ”العائدون“ هو الجزء الثاني من مسلسل ”هجمة مرتدة“ الذي عرض في رمضان 2021، وقام ببطولته الفنان أحمد عز، إلا أن السيناريست باهر دويدار نفى ذلك، موضحا أن المسلسل مختلف تماما.

وذكر باهر دويدار، في تصريحات تلفزيونية، أن ”(العائدون) قصة تانية خالص، يجوز أن الجمهور شعر بأن هناك ربطا بينه وبين هجمة مرتدة لأنهما من نفس اللون الدرامي، ولكنه قصة منفصلة تماما وأحداثها مختلفة“.

وأكد أن ”فكرة المسلسل تم العمل عليها لشهور عديدة، وأخذ وقتا طويلا في التحضير له ومعاينة أماكن التصوير واختيار الأبطال“.

وكشف أنه ”وقع الاختيار على أمير كرارة لتجسيد دور البطولة بعد طرح أكثر من اسم لنجوم كبار، كما يشارك في المسلسل العديد من الفنانين العرب“.

ويشارك في المسلسل الجديد كوكبة كبيرة من ألمع النجوم، منهم ”أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، وجيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي“.

كما يشارك فيه كل من ”ميدو عادل، صبري عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين“.

وكشفت منصة ”واتش ات“ مؤخرا عن بوستر دعائي للمسلسل، موضحة أنه سيعرض على المنصة في شهر رمضان المقبل، ومن المتوقع أن ينافس المسلسل في قائمة الأعمال الأقوى خلال الموسم الرمضاني على مدار العام.