تلاسن بين العنود اليوسف وليان عبد الله بسبب صورة داخل المستشفى

اشتعلت أزمة بين مشهورتي مواقع التواصل الاجتماعي السعوديتين، ليان عبدالله والعنود اليوسف على خلفية الأزمة الصحية التي تعرضت لها الأولى قبل يومين.

وكانت مشهورة ”سناب شات“ وخبيرة التجميل السعودية ليان عبد الله، قد تعرضت قبل يومين لأزمة صحية، ما دفع العنود اليوسف لنشر صورتها وهي على سرير الشفاء في المستشفى، وطالبت من متابعيها الدعاء لها، ليتم تداول الصورة على نطاق واسع.

وهو الأمر الذي أثار غضب ليان عبدالله، إذ شنت هجوما لاذعا على العنود اليوسف واعتبرت أنها ”استغلت أزمتها الصحية وقامت بنشر هذه الصورة من أجل الشهرة وزيادة عدد المتابعين وليس للدعاء لها كما ظهر في الصورة“.

وأعربت ليان عبد الله عن استيائها، قائلة إنها ”مصدومة من هذا التصرف واستخدام صورة شخص مريض للشهرة“.

وأكدت ليان عبد الله أن علاقتها بالعنود اليوسف لا تتعدى سوى معرفة عمل بينهما عندما اتفقت الأخيرة معها على إعلان باعتبارها خبيرة تجميل، مشددة على أن ”العلاقة بينهما لم تتعد المجاملات البسيطة وليستا صديقتين لكي تنشر صورة كهذه“.

بعد ذلك قامت العنود اليوسف بالرد عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، وأعربت عن استيائها من هجوم ليان عبد الله عليها، على الرغم من أنها كانت تدعو لها وتتمنى لها الشفاء وطلبت ذلك من الجمهور.

وقالت العنود اليوسف إنها كانت لا تريد الرد على الهجوم الذي تعرضت له من قبل ليان عبد الله، ليبادر زوجها الذي ظهر بصوته معها في الفيديو بالحديث قائلا: ”كنت أقول لا تردين لأن كل العظماء والحكماء يقولون (لا تنه عن خلق وتأتي بمثله)“، في إشارة إلى أن تصرف ليان عبد الله تجاه زوجته العنود اليوسف ”خلق سيئ لا ينبغي الرد عليه“، حسب وصفه.

واستنكر زوج العنود اليوسف موقف ليان عبد الله من زوجته واعتبر أنها ”تناقض نفسها ففي الوقت الذي قالت إنه كان ينبغي أن تدعو لها وتتحدث معها عبر الخاص بدلا من العام، تقوم هي بالرد على العام وتهاجمها أمام المتابعين“.

وتابع مهاجماً ليان عبدالله متسائلًا: ”مين أنتِ ومين العنود اليوسف التي تريد أن تزيد مشاهدتها من خلالك.. فالعنود مشاهدتها مليونية انتِ فين منها؟“.

بعد ذلك تابعت العنود اليوسف الحديث، وأعربت عن استيائها من تصرف مواطنتها ليان عبدالله، موجهة لها رسالة قائلة فيها ”إنها بدل أن تشكرها على تصرفها تقوم بمهاجمتها، ثم تنشر الفيديو الذي هاجمتها فيه مستنكرة تصرفها“.