محكمة كويتية تبرئ هيا الشعيبي من دعوى "كيدية" أقامتها إلهام الفضالة

قضت محكمة الجنح الكويتية، ببراءة الفنانة هيا الشعيبي من الشكوى المرفوعة ضدها من مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، التي لجأت إلى مقاضاتها إثر الأزمة التي تصاعدت بينهما منذ أشهر عقب إعلان زواج الأخيرة من الفنان شهاب جوهر.

وقالت الفنانة هيا الشعيبي في منشور عبر حسابها في ”أنستغرام“: ”إن المحكمة قضت ببراءتها من شكوى كيدية من إلهام الفضالة بعد ترافع المحامي الدكتور سعد الحسين“.

واكتفت الشعيبي بعبارة ”الحمد لله“ تعليقا على الحكم دون ذكر تفاصيل أخرى بشأنه.

وتزامن إعلان براءة الشعيبي بإعلان الفنانة إلهام الفضالة مطالبتها بتعويض بقيمة 50 ألف دينار (165 ألف دولار) في دعوى مدنية ضد فنانة مشهورة لم تكشف عن هويتها.

وكشفت المحامية مريم البحر وكيلة الفنانة إلهام الفضالة عن مطالبتها بتعويض مدني لصالح موكلتها، بعد صدور حكم بإحالة الدعوى المدنية ضد فنانة مشهورة، وفق ما ذكرته الفضالة ومحاميتها عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة إلهام الفضالة قد أعلنت في تموز/ يوليو العام 2021، لجوءها للقضاء ورفع دعاوى ضد 3 مشاهير، قالت إنهم أساؤوا لها منذ إعلانها الزواج من الفنان شهاب جوهر.

وقالت إلهام الفضالة آنذاك، إنها وكلت المحامية مريم البحر لمقاضاة من أساؤوا لها؛ بسبب ”الهمز واللمز“ الذي حدث من بعض المشاهير في الميديا، وأيضا بعض الأكاونتات المسيئة التي روجت لإساءات ضدها.

ورافق إعلان الفنانة إلهام الفضالة انفصالها عن الإعلامي خليل التميمي العام 2021 عقب زواج دام 18 عاما، وزواجها من مواطنها الفنان شهاب جوهر، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب ذلك بتصاعد الخلافات بينها وبين زميلتها الفنانة هيا الشعيبي التي دعت طليق الفضالة إلى إكمال مسيرته وعدم الالتفات خلفه، وذلك تعليقا على صورته برفقة عدد من أصدقائه حيث كانوا يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عاودت الأزمة مجددا بين الفضالة والشعيبي، عقب زيارة الأخيرة لطليق إلهام الفضالة، خليل التميمي ولابنتها نور.

وأعربت إلهام الفضالة عن غضبها من الفيديو الذي نشرته الشعيبي أثناء زيارتها لمنزل طليقها، حيث ظهرت في الفيديو وهي تدخل المنزل ونور ابنة الفضالة تناديها بماما هيا، وتقبلها وتحتضنها.

وقالت إلهام ردا على ما سبق: ”حسبي الله ونعم الوكيل، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ربي إني مغلوب فانتصر، واجبر قلبي المكسور، واكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين“.

كما كتبت: ”الأفعى لها جلد ناعم وفمها مليء بالسم، كذلك البعض يمتلك لسانا جميلا وقلبه أسود“.