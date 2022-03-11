مصر.. مسلسل "بطلوع الروح" يثير جدلا واسعا ويضع إلهام شاهين بمرمى الهجوم

أثار المسلسل المصري ”بطلوع الروح“ المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن العمل يسلط الضوء على التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش.

ولم تكن قصة المسلسل هي السبب في إثارة الجدل وتعريض نجومه لانتقادات الجمهور، فالمسلسلات التي ناقشت هذه القضية كثيرة، ومنها ما حقق نجاحا كبيرا مثل ”القاهرة كابول“ الذي عرض في رمضان الماضي، ولكن السبب في هذا الهجوم هو تصدر الفنانة إلهام شاهين للملصق الدعائي للمسلسل، وهي مرتدية للحجاب، وعلى جبهتها شارة مكتوب عليها ”لا إله إلا الله محمد رسول الله“.

ومن المعروف عن شاهين معاداتها لجماعات الإسلام السياسي، وكان لها العديد من المعارك مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مما جعل جزءا من الجمهور يتوقع أن المسلسل سوف يسيء للإسلام، وليس للجماعات الإرهابية فحسب، فظهور الفنانة الشهيرة وهي ترتدي زي داعش، ينذر بمعركة ستشهدها مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرض المسلسل، خاصة وأن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أعلن مقاطعته للمسلسل.

وأشار بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ”فنانة اشتهرت بالأدوار الجريئة، والتصريحات المثيرة للجدل، سوف تسيء للحجاب الذي ترتديه خلال أحداث المسلسل، فمن غير المعقول أننا كي نناقش قضية التنظيمات الإرهابية، أن نسيء لتعاليم الإسلام“، على حد تعبيرهم.

ولم تتجاهل الفنانة إلهام شاهين هذه الانتقادات التي طالت المسلسل قبل عرضه، موضحة أن هذه الانتقادات أسعدتها.

وقالت شاهين في مداخلة مع الإعلامية بسنت شمس في برنامج MBC Trending عبر قناة mbc 4: ”رد الفعل على بوستر المسلسل كان أكبر مما توقعت، خاصة وأني لم أتحدث للصحافة عن الدور، واكتفيت بالحديث عن وجود مسلسل لي في رمضان 2022 مع المخرجة كاملة أبو ذكري، أقدم من خلاله دورا جديدا أنا سعيدة به“.

وأضافت: ”أسعدني رد الفعل القوي على شكل الممثلين في المسلسل، وإذا كان الملصق الدعائي ملفتا لهذه الدرجة فكيف سيكون استقبال الجمهور للمسلسل، وأتوقع أن يكون له أثر كبير عند عرضه“.

وأضافت شاهين: ”المسلسل من الأعمال المهمة في تاريخي، وأتوقع مقدما أن يثير الدور الجدل، وهو عمل اجتماعي سياسي يضم أكشن ومعارك حربية، ويشمل عدة تنويعات“.

وعن رسالة المسلسل، تحدثت شاهين قائلة: ”تصحيح الأفكار المغلوطة للعقول الظلامية، وإلقاء الضوء على شخصيات تفهم الدين بطريقة خاطئة.. فالدين الإسلامي والأديان عموما موجودة لتعلمنا التسامح والأخلاق والحب والتعايش مع الآخر وبعضنا البعض“.

أما عن الانتقادات التي طالتها بسبب المسلسل فقالت شاهين: ”أي شيء أقوله أو أقدمه يثير الجدل، هذا أصبح شيئا عاديا بالنسبة لي، سواء ظهرت في برنامج تليفزيوني أو قلت رأيي في شيء ما، الجمهور دائما يتحدث، وحتى في أعمالي أنا مثيرة للجدل“.

وفيما يتعلق بشخصية الفنانة منة شلبي التي تجسد دور البطولة في المسلسل، قال السيناريست محمد هشام عبية: ”في البداية ستظهر منة بدون حجاب ومع تطور الأحداث سترتدي الخمار، حيث تجسد دور مهندسة متزوجة من مدير شركة إعلانات يقوم بدوره الفنان محمد حاتم، حيث يتعرضا لتطور مفاجئ في حياتهما يقلب الأحداث رأسا على عقب“.

ولم تسلم قنوات mbc من الهجوم الذي طال المسلسل، خاصة وأنه سيعرض على شاشتها، كما سيعرض على منصة شاهد التابعة لها، حيث وصفها النشطاء بأنها ”تسيء للمرأة المصرية“.

والمسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة من بطولة إلهام شاهين ومنة شلبي ومحمد حاتم وأحمد السعدني ودياموند بو عبود وعادل كرم، وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.