اليمن على ضفاف النيل.. عمل فني بدار الأوبرا المصرية يسلب قلوب اليمنيين‬

احتضنت دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة، مساء يوم الخميس، حفلا فنيا موسيقيا مستوحى من التراث اليمني، شارك فيه 120 عازفا أوركستراليا وموسيقيا تراثيا من عدة جنسيات مختلفة، بقيادة وتأليف المايسترو اليمني محمد القحوم.

الحفل الغنائي، الذي نظمته وزارة الثقافة اليمنية، حمل اسم (نغم يمني على ضفاف النيل)، قدم بقالب أوركسترالي عالمي، تضمن تسع مقطوعات موسيقية، ويعد الثاني من نوعه، بعد حفل مماثل قدم في العام 2019، في دولة ماليزيا، تحت مشروع السيمفونيات التراثية، والذي يهدف إلى تقديم التراث والفن اليمني بشكل يفهمه العالم أجمع.

وكتب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق من يوم الخميس، عبر حسابه في ”تويتر“: ”‏ندعوكم لمتابعة حفل السيمفونيات التراثية ‎نغم يمني على ضفاف النيل، الذي تنظمه وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، ومؤسسة حضرموت للثقافة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، الساعة 9 بتوقيت صنعاء مساء، بدار الأوبرا المصرية، ويبث عبر مختلف القنوات اليمنية“.

ندعوكم لمتابعة حفل السمفونيات التراثية #نغم_يمني على ضفاف النيل،الذي تنظمه وزارة الاعلام والثقافة والسياحة ومؤسسة حضرموت للثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية،برعاية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، الساعة 9 بتوقيت صنعاء مساء بدار الأوبرا المصرية،ويبث عبر مختلف القنوات اليمنية pic.twitter.com/nBNpR3oskf — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 10, 2022

وقال الإرياني في كلمة له ألقاها خلال الحفل، إن ”الاحتفال الفني، يعكس عشق الشعب اليمني للسلام، وهو دليل إضافي على حيوية وعظمة هذا الشعب“.

وأكد الإرياني، وفقا لوسائل إعلامية مصرية، على أن ”هذا الحفل الكبير، سيسهم في إبراز الوجه المشرق لليمن، بأدبه وفنه وموسيقاه وفنانيه، وهي الصورة البهية التي عرفها عنا العالم على مر العصور“.

ولاقى الحفل الغنائي، الذي حظي بتغطية مباشرة عبر غالبية القنوات اليمنية الفضائية، وبحضور جماهيري كبير داخل المسرح، تفاعلا على نطاق واسع من قبل اليمنيين على منصاتهم الرقمية في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا خلال تدويناتهم وتعليقاتهم عن مدى إعجابهم باللوحة الموسيقية التي تم تقديمها، مشيدين بها كثيرا.

وقال الناشط ضياء المقبلي: ”‏ليلة يمنية تاريخية في دار الأوبرا المصرية، بقيادة ابن اليمن المايسترو المبدع محمد القحوم، ليلة من العمر، جمال وإبداع بلا حدود، هذه ‎اليمن حيث يجب أن تكون، وحيث يجب أن تُعرف“.

من جانبه، قال الإعلامي بشير الحارثي: ”‏عندما تكثر المشاريع وتعدد الولاءات يظهر مبدع يمني حضرمي اسمه ‎محمد القحوم، يعيد تعريف الهوية والجغرافيا والتاريخ اليمني، ويجسده بلوحة غنائية وسيمفونية يمنية تعزف بكل ألوان وأطياف المجتمع اليمني، شمالا وجنوبا، ويقول للعالم هذه اليمن بإرثها وحضارتها وتأريخها“.

بدوره، قال نائب السفير اليمني لدى برلين لؤي الإرياني: ”هذا وجه اليمن الحقيقي الجميل، يمن الثقافة والحضارة والفن والإبداع، حفظ الله اليمن واليمنيين“.

إلى ذلك، قال الصحفي محمد الجماعي: ”لنشاهد حال اليمن، بألحان وأوركسترا ‎نغم يمني على ضفاف النيل، ١٢٠ عازفا وموسيقيا من مختلف أنحاء العالم يؤدون الألوان الغنائية اليمنية، بقيادة الفنان اليمني محمد القحوم“.

وأعرب الكاتب مصطفى ناجي عن إعجابه بكافة التفاصيل، حيث قال: ”‏حفل نغم يمني على ضفاف النيل، عمل خلاّق وأجمل رسالة إنسانية أخلاقية تصدر عن اليمنيين، كمية عواطف وأشجان لم يعهدها الفرد، كل ثانية قيمة، الأداء، الصمت، الكلمات، ملامح ووجوه من هم على المنصة، بسمة المايسترو، إيماء العازفين، المقدمات، إبداع وثقة وتواضع“.